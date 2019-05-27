Avusturya'da Başbakan Kurz'un görevine son verildi

VİYANA (AA) - Avusturya'da eski Başbakan ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz, parlamentoda kendisi ve hükümetine karşı oy kullananlara tepki göstererek, "Bugün parlamento kararını verdi ancak son kararı halk verecek." dedi.

Avusturya ulusal meclisinde bugün yapılan oylamada güvenoyu alamayan eski Başbakan Kurz, hükümetinin düşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kurz, aşırı sağcı koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin Rusya ile pazarlık yaptığını gösteren skandal görüntülerin hem koalisyona hem de hükümete zarar verdiğini söyledi.

Bu nedenle ülkenin istikrarı için erken seçim kararı alındığını belirten Kurz, seçimlerin gerçekleştirileceği güne kadar aşırı sağcı bakanların yerine bir uzmanın görevlendirildiğini aktardı.

Eski koalisyon ortağının hükümetin sonlandırılmasının ardından kendine yeni bir koalisyon ortağı bulduğunu ifade eden Kurz, "FPÖ beni düşürmek için Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile hızlı bir ortaklık kurdu." dedi.