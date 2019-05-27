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Avusturya'da Başbakan Kurz'un görevine son verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 20:45 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Sebastian Kurz: - "Bugün parlamento kararını verdi ancak son kararı halk verecek"

VİYANA (AA) - Avusturya'da eski Başbakan ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz, parlamentoda kendisi ve hükümetine karşı oy kullananlara tepki göstererek, "Bugün parlamento kararını verdi ancak son kararı halk verecek." dedi.

Avusturya ulusal meclisinde bugün yapılan oylamada güvenoyu alamayan eski Başbakan Kurz, hükümetinin düşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kurz, aşırı sağcı koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin Rusya ile pazarlık yaptığını gösteren skandal görüntülerin hem koalisyona hem de hükümete zarar verdiğini söyledi.

Bu nedenle ülkenin istikrarı için erken seçim kararı alındığını belirten Kurz, seçimlerin gerçekleştirileceği güne kadar aşırı sağcı bakanların yerine bir uzmanın görevlendirildiğini aktardı.

Eski koalisyon ortağının hükümetin sonlandırılmasının ardından kendine yeni bir koalisyon ortağı bulduğunu ifade eden Kurz, "FPÖ beni düşürmek için Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile hızlı bir ortaklık kurdu." dedi.

Kurz, mecliste alınan kararın ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştüğünü, cumhurbaşkanının belirleyeceği bir isme görevi sorunsuz bir şekilde teslim etmeye hazır olduğunu da kaydetti.

Avusturya'nın değişimi için mücadele verdiğini savunan Kurz, muhalefetin hedefinin kendisini göndermek olduğunu, ancak rakiplerinin aksine siyasette kalarak mücadeleyi sürdüreceğine vurgu yaparak, "Bugün parlamento kararını verdi ancak son kararı halk verecek." diye konuştu.

- İkinci Cumhuriyet‘te bir ilk

Avusturya ulusal meclisinde yapılan özel oturumunda Başbakan Sebastian Kurz ve geçici hükümeti hakkında güven oylaması yapılmış, meclisin çoğunluğunu oluşturan muhalefetteki SPÖ, FPÖ ve Liste Jetzt, hükümetin düşmesi yönünde oy kullanmıştı.

Böylelikle ülkede ikinci Cumhuriyet olarak adlandırılan İkinci Dünya savaşı sonrasında mecliste ilk defa bir başbakan güven oylamasıyla görevinden alınmış oldu.

Avusturya'da geçen hafta aşırı sağcı FPÖ eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin 2017'de İspanya'nın İbiza adasında bir Rus yatırımcıyla yaklaşan genel seçimlerde "partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi hususunda kolaylıklar yapacağı yönünde" ifadelerin yer aldığı video kaydı basında yer almış, aşırı sağcı lider istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bunu üzerine Kurz, ÖVP ve FPÖ koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, erken seçimlerin eylül ayında yapılması çağrısında bulunmuştu.

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