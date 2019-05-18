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Avusturya'da Başbakan Yardımcısı istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 14:03 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache, görevinden istifa ettiğini duyurdu

VİYANA (AA) - Avusturya’da Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi Genel Başkanı Heinz Christian Strache, başbakan yardımcılığı başta olmak üzere, parti başkanlığı dahil bütün görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Aşırı sağcı lider Strache, düzenlediği basın toplantısında, dün Alman basınında yer alan görüntüleri "siyasi hayatına bir saldırı" diye niteleyerek, görüntülerde kullandığı ifadelerin yanlış olduğunu söyledi.

Strache, "Başbakan Sebastian Kurz ile saat 11.00'da bir görüşme yaparak, istifamı sundum." dedi

Hatanın kendisinden kaynakladığını, bu durumun koalisyona mal edilmemesi gerektiğini dile getiren Strache, koalisyonun devam etmesi gerektiğini söyledi.

Strache, başbakan yardımcılığının yanı sıra parti genel başkanlığı ve halihazırda yürüttüğü spor bakanlığı görevinden de çekildiğini, pazar günü parti başkanlığını Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer'e devredeceğini sözlerine ekledi.

Dün bazı Alman gazetelerinde Strache'nin 2017 seçimlerinden önce zengin bir Rus kadınla yaptığı görüşmenin yer aldığı görüntü kayıtları paylaşılmış, Strache'nin bu görüntülerde seçim öncesi partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilebileceği yönünde ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

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Avusturya Başbakan Yardımcısı istifa etti Heinz-Christian Strache

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