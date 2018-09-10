Avusturya’da başörtüsü yasağı tartışmaları

VİYANA (AA) - Avusturya Eğitim Bakanı Heinz Fassmann, anaokulu ve ilkokullarda hayata geçirilmek istenen başörtüsü yasağının ortaokul öğrencileri ve öğretmenler için de uygulanması için başta parlamento olmak üzere ülke genelinde bu konunun tartışılması gerektiğini savundu.

Devlet televizyonu ORF’ye konuşan Bakan Fassmann, ülkenin birçok eyaletinde geçen hafta başlayan eğitim ve öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fassmann, anaokulu ve ilkokullarda yürürlüğe sokulmak istenen başörtüsü yasağına değinerek, söz konusu kurumlarda henüz ne kadar kız çocuğunun başörtüsü taktığının bilinmediğini ancak yasağın sayıdan çok içerikle ilişkili olduğunu, özgür eğitim ve kız çocuklarının korunması açısından yasağın getirilmek istendiğini savundu.

Fassmann, ortaokullarda da başörtüsü yasağı getirilmesi konusunun geniş tabanlı tartışılması gerektiğini ileri sürerek, "Başta parlamento olmak üzere, siyasi partiler bu konu hakkında fikir beyan etmeliler ve toplumsal bir uzlaşı sağlanmalı. Bu sadece benim ve bakanlığı ilgilendiren bir konu değil." diye konuştu.