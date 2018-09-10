Avusturya’da başörtüsü yasağı tartışmaları

VİYANA (AA) - Avusturya Eğitim Bakanı Heinz Fassmann, anaokulu ve ilkokullarda hayata geçirilmek istenen başörtüsü yasağının ortaokul öğrencileri ve öğretmenler için de uygulanması için başta parlamento olmak üzere ülke genelinde bu konunun tartışılması gerektiğini savundu.
Devlet televizyonu ORF’ye konuşan Bakan Fassmann, ülkenin birçok eyaletinde geçen hafta başlayan eğitim ve öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fassmann, anaokulu ve ilkokullarda yürürlüğe sokulmak istenen başörtüsü yasağına değinerek, söz konusu kurumlarda henüz ne kadar kız çocuğunun başörtüsü taktığının bilinmediğini ancak yasağın sayıdan çok içerikle ilişkili olduğunu, özgür eğitim ve kız çocuklarının korunması açısından yasağın getirilmek istendiğini savundu.
Fassmann, ortaokullarda da başörtüsü yasağı getirilmesi konusunun geniş tabanlı tartışılması gerektiğini ileri sürerek, "Başta parlamento olmak üzere, siyasi partiler bu konu hakkında fikir beyan etmeliler ve toplumsal bir uzlaşı sağlanmalı. Bu sadece benim ve bakanlığı ilgilendiren bir konu değil." diye konuştu.
- Öğretmenler dini ve ideolojik semboller takmamalı
Fassmann, öğretmenlere yönelik başörtüsü yasağına ilişkin görüşünü yineleyerek, kamusal görevdeki kişilerin dini ve ideolojik sembolleri görevleri sırasında takmamaları görüşünde olduğunu ancak bu konunun da geniş tabanlı olarak tartışılması gerektiğini söyledi.
Avusturya’da ilk ve ana okullarında başörtüsü yasağının hayata geçirilmesi için nisan ayında harekete geçen aşırı sağcı hükümet, ana okullarına ayrılan ve 2022’ye kadar geçerli olacak bütçenin belirlenmesinde, eyalet yönetimleriyle yapılan anlaşmaya, başörtüsü yasağının hayata geçirilmesi şartını koymuştu.
Ülkede ciddi tartışmalara neden olan başörtüsü yasağının, öğretmen ve ortaokulu öğrencilerine kadar kapsamının genişletilmek istenmesi, İslam dininin yasal olarak tanındığı Avusturya’da yaşayan Müslümanları kaygılandırıyor.
Öte yandan Avusturya'da, Ekim 2017'den itibaren yüzün tanınmayacak şekilde örtünmesi yasaklanmıştı.
Mesut Akkaya ve Ömer Canbulut Irak sınırında yakalandı!
Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var
Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!
Kuzey Kore'de 'füzesiz' 70. yıl töreni
İran sert çıktı: Düşmanı korkutun!
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum