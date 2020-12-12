Avusturya'da çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi

Polis, grubun Almanya'da bir milis kurma hazırlığında olduğunu açıkladı.Avusturya'da düzenlenen bir operasyonda çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonla ilgili bugün öğlen saatlerinde Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana Eyaleti Polis Teşkilatı Başkanı Dr. Gerhard Prüstl ve Viyana Eyalet Emniyet Teşkilatı Başkan Vekili Michael Mimra ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Açıklamada Viyana'da uyuşturucu ticareti yapan organize bir suç çetesine yönelik Ekim ayında takip başlatıldığı belirtildi. İlerleyen süreçte ise bunun Almanya'dan uyuşturucu getiren bir çeteyi kapsadığının görüldüğü ve grubun Avusturya'da yaptığı uyuşturucu satışından elde ettiği para ile ise silah ve mühimmat aldığının tespit edildiği belirtildi. Viyana Emniyet Teşkilatı Başkan Vekili Mimra, ağır silah ve mühimmatların Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde aşırı sağcı bir milis kurma amaçlı satın alındığını söyledi. Avustuya İçişleri Bakanı Nehammer de, bu bilginin şüphelilerden birinin yaptığı itirafa dayandığını kaydetti.