Avusturya'da cumhurbaşkanından hükümete eleştiriler

VİYANA (AA) - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, başta basın özgürlüğü olmak üzere göç ve mülteci konularında hükümetle ayrı görüşlere sahip olduklarını söyledi.

Van der Bellen, Der Standard gazetesine verdiği mülakatta, ülkede pazartesi günü kutlanacak Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. Yıldönümü başta olmak üzere gündemdeki aktüel konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Avusturya'nın yakın tarihinin iyi bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirten Van der Bellen, yalnız Nazi dönemi değil daha önce yaşanan iç çatışmalar, antisemitizmin kökeni, siyasi partilerin silahlı oluşumlara dönüşümü, hukuk devleti ve düşünce özgürlüklerinin ortadan kalkması gibi konuların yeniden gündeme gelmemesi için geçmişten ders alınmasının önemine dikkati çekti.

Van der Bellen, aşırı sağcı hükümetin, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Paktı'na katılmama kararını eleştirerek, ülkesinin uluslararası alanda güvenilirliği olan ve diyaloğa önem veren bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı, "190'a yakın ülkenin üzerinde uzlaşma sağladığı ve Avusturya'nın da görüşmelerine katıldığı bir anlaşmaya imza atmamak için geçerli nedenleriniz olması gerekiyor. Bu konuda hükümetle aramda fikir ayrılıkları bulunuyor." ifadelerini kullandı.