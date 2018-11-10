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Avusturya'da cumhurbaşkanından hükümete eleştiriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 18:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen: "(BM Küresel Paktı) 190'a yakın ülkenin üzerinde uzlaşma sağladığı ve Avusturya'nın da görüşmelerine katıldığı bir anlaşmaya imza atmamak için geçerli nedenleriniz olması gerekiyor. Bu konuda hükümetle aramda fikir ayrılıkları bulunuyor"

VİYANA (AA) - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, başta basın özgürlüğü olmak üzere göç ve mülteci konularında hükümetle ayrı görüşlere sahip olduklarını söyledi.

Van der Bellen, Der Standard gazetesine verdiği mülakatta, ülkede pazartesi günü kutlanacak Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. Yıldönümü başta olmak üzere gündemdeki aktüel konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Avusturya'nın yakın tarihinin iyi bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirten Van der Bellen, yalnız Nazi dönemi değil daha önce yaşanan iç çatışmalar, antisemitizmin kökeni, siyasi partilerin silahlı oluşumlara dönüşümü, hukuk devleti ve düşünce özgürlüklerinin ortadan kalkması gibi konuların yeniden gündeme gelmemesi için geçmişten ders alınmasının önemine dikkati çekti.

Van der Bellen, aşırı sağcı hükümetin, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Paktı'na katılmama kararını eleştirerek, ülkesinin uluslararası alanda güvenilirliği olan ve diyaloğa önem veren bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı, "190'a yakın ülkenin üzerinde uzlaşma sağladığı ve Avusturya'nın da görüşmelerine katıldığı bir anlaşmaya imza atmamak için geçerli nedenleriniz olması gerekiyor. Bu konuda hükümetle aramda fikir ayrılıkları bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin anlaşmaya ilişkin çekincelerinin yersiz olduğunu kaydeden Van der Bellen, "Bu kaygıların bir karşılığı yok. Bu kaygılar nedeniyle Avusturya'nın BM nezdindeki konumunu bulanıklaştırmamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Genç göçmenlerin sorunlarına insani çözüm

Van der Bellen, göçmen ve mülteci konusunda da hükümetle farklı düşündüklerinin altını çizerek, özellikle iltica başvurusunda bulunmuş daha sonra çıraklık eğitimi alarak iş hayatına başlayan gençlerin, iltica başvurularının reddedilerek ülkeden gönderilmesine daha insani bir çözüm bulunmasının şart olduğunu belirtti.

Bu konuda İçişleri Bakanı Herbert Kickl ile zıt görüşlere sahip olduğuna işaret eden Van der Bellen, iltica başvurusunda bulunmuş gençlerin ülkede kalıp kalmamasına ilişkin kararın içişleri bakanlığından ziyade konuya daha hakim eyalet ve bölge yetkililerince verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Van der Bellen, ülkede geçen aylarda yaşanan basına yönelik sansür girişimi iddialarına ilişkin de "Basın ve haber alma özgürlüğünü sınırlandıracak bütün gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ederek, vakitlice karşı tutum sergilenmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yıkılan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun ardından ülkede 12 Kasım 1918'de Cumhuriyet ilan edilmişti. Birinci cumhuriyet olarak adlandırılan ve ülkenin Nazi Almanyası'na bağlanmasına kadar süren bu zaman zarfında, ekonomik sorunların yanı sıra sağ-sol çatışmaları nedeniyle iç savaş yaşanmış, partiler feshedilerek aşırı sağcı Avusturya milliyetçileri yönetime el koymuştu.

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