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Avusturya'da DEAŞ'a katılan annenin çocukları Suriye’den getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:04 | Son Güncelleme

DEAŞ üyesi bir Avusturyalı annenin, Suriye'de bulunan iki çocuğunun ülkeye getirildiği açıklandı

VİYANA (AA) - Avusturya’dan terör örgütü DEAŞ’a katılan ve Suriye’de öldürülen bir kadının 2 ve 3,5 yaşlarındaki iki çocuğu ülkeye getirildi.

Avusturya Haber Ajansının (APA), Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 15 yaşında ülkeyi terk ederek DEAŞ’a katılmak üzere Suriye’ye giden ve burada öldürülen Sabina S’nin iki çocuğu, dün ülkeye getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda tutulan 2 ve 3,5 yaşlarındaki çocukların DNA testi ile kimlik tespitinin yapıldığı, daha sonra Irak’taki Avusturyalı yetkililere teslim edildikleri belirtildi.

Çocukların Erbil üzerinden Viyana’ya getirildikleri bilgisi paylaşıldı.

Askeri hastanede sağlık kontrolünden geçirilen çocuklara psikolojik destek verildiği ve çocukların daha sonra anneannelerine teslim edileceği kaydedildi.

Avusturyalı Sabina S, 2014’te bir arkadaşıyla DEAŞ’a katılmak üzere Suriye’ye gitmişti. Avusturya’dan Suriye ve Irak’a giden vatandaşlarını araştıran Dışişleri Bakanlığı, Sabina S’nin çatışmalarda öldürülmüş olabileceği bilgisini paylaşmıştı.

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