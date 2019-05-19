Avusturya’da Erken Seçim Tarihi Belli Oldu

Avusturya’da, hükümet ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin video görüntülerinin yayınlanmasının ardından istifasıyla başlayan siyasi deprem sürüyor. Başbakan Sebastian Kurz’la görüşen Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen, erken seçimlerin Eylül ayında, mümkünse Eylül ayının hemen başında yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı, "Avusturya’nın Avrupa ve dünyadaki itibarı söz konusu. Hükümete olan güvenim yok oldu. O yüzden bir an önce seçimlerin yapılması gerekiyor. Erken seçimlerin, Eylül başında yapılmasından yanayım" dedi.

Başbakan Kurz ise erken seçimin bir arzu değil, zorunluluk olduğunu söyledi. Başbakanlık görevini erken seçimlere kadar sürdüreceğini de belirten Kurz, erken seçime kadar istikrarın sağlanması için diğer partilerle bir araya geleceğini açıkladı. Kurz’un bu açıklaması önümüzdeki sürede sosyal demokrat SPÖ’nün ve Yeşiller’in katılımıyla yeni bir bakanlar kurulunun oluşabileceği şeklinde yorumlandı. Başbakan Kurz, Strache’nin kendi yerine önerdiği aşırı sağcı FPÖ’nün yeni genel başkanı ve Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer’in başbakan yardımcısı olarak atanıp atanmayacağı konusunda ise bir açıklama yapmadı.