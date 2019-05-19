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Avusturya’da Erken Seçim Tarihi Belli Oldu

19.05.2019 16:58 | Son Güncelleme

Avusturya’da, hükümet ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin video görüntülerinin yayınlanmasının ardından istifasıyla başlayan siyasi deprem sürüyor

Avusturya’da Erken Seçim Tarihi Belli Oldu

Avusturya’da, hükümet ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin video görüntülerinin yayınlanmasının ardından istifasıyla başlayan siyasi deprem sürüyor. Başbakan Sebastian Kurz’la görüşen Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen, erken seçimlerin Eylül ayında, mümkünse Eylül ayının hemen başında yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı, "Avusturya’nın Avrupa ve dünyadaki itibarı söz konusu. Hükümete olan güvenim yok oldu. O yüzden bir an önce seçimlerin yapılması gerekiyor. Erken seçimlerin, Eylül başında yapılmasından yanayım" dedi.

Başbakan Kurz ise erken seçimin bir arzu değil, zorunluluk olduğunu söyledi. Başbakanlık görevini erken seçimlere kadar sürdüreceğini de belirten Kurz, erken seçime kadar istikrarın sağlanması için diğer partilerle bir araya geleceğini açıkladı. Kurz’un bu açıklaması önümüzdeki sürede sosyal demokrat SPÖ’nün ve Yeşiller’in katılımıyla yeni bir bakanlar kurulunun oluşabileceği şeklinde yorumlandı. Başbakan Kurz, Strache’nin kendi yerine önerdiği aşırı sağcı FPÖ’nün yeni genel başkanı ve Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer’in başbakan yardımcısı olarak atanıp atanmayacağı konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Heinz Christian Strache’nin, sözde zengin bir Rus kadınla partisine yardım yapılması konusunda yaptığı görüşmeyi içeren video kaydının yol açtığı siyasi durum, Avusturya yakın tarihinin en büyük siyasi skandallarından biri olarak niteleniyor. İspanya’nın İbiza Adası’nda 2017 seçimleri öncesi gizli kamerayla çekildiği belirtilen görüntülerde, Strache söz konusu Rus kadına seçim öncesi partisine mali yardım yapılması durumunda, hükümete gelmesi durumunda kamu ihalelerinde kolaylık sağlama vaadinde bulunuyor. Skandalın Der Spiegel dergisi ve Süddeutsche gazetesi tarafından ortaya çıkarılmasının ardından Strache, tüm görevlerinden istifa ettiğini belirterek kamuoyundan özür diledi.

Alman basınında ‘İbiza Skandalı’ olarak tanımlanan olayın, önümüzdeki hafta sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine nasıl yansıyacağı da merak konusu. Politika uzmanları, Avrupa’da sağ popülist hareketin önde gelen isimlerinden Strache’nin istifasının Avusturya’da FPÖ’ye ve diğer ülkelerdeki benzer partilere büyük zarar vereceği konusunda birleşiyorlar. Bu arada FPÖ ve eski lideri Strache’nin benzeri mülteci ve İslam karşıtı bir politika izleyen Almanya için Alternatif (AfD) partisi Avrupa Parlamentosu Başadayı Jörg Meuthen, bir açıklama yaparak FPÖ’yle dayanışma içinde olduklarını ve bundan sonra da ortak çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Strache’nin istifası gerekliydi. Ancak yaşananları ferdi bir olay olarak değerlendiriyoruz" diyen Meuthen, FPÖ’nün yeni yönetimiyle AfD’nin partneri olacağını duyurdu. Hristiyan Demokrat CDU’nun genel başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU’nun aşırı partilerle işbirliği yapmayacağını söyledi. Strache’nin adının karıştığı skandalın "Avrupa’daki sağ popülist partilerin vatanlarına ihanet etmeye hazır olduğunu kanıtladığını" savunan CDU lideri, partisinin sağ ve sol uçtaki partilerle çalışmama kararlığını sürdürdüğünü duyurdu.

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