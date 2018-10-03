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Avusturya’da eski Cumhurbaşkanından hükümete sert eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 20:02 | Son Güncelleme

Eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer: -"Çok fazla sağ popülist söylemin temsil edildiği, sağcı bir hükümet"

VİYANA (AA) - Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Sebastian Kurz liderliğindeki koalisyon hükümetinin çoğulcu liberalizimden uzak, çok fazla sağ popülist söylemin temsil edildiği sağcı bir hükümet olduğunu söyledi.

Avusturya Haber Ajansı APA’ya değerlendirmelerde bulunan Fischer, demokrasinin, alternatifi bulunmayan bir yönetim tarzı olduğunu, ancak demokrasinin iyi uygulanabilmesi için kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

Fischer, geçen hafta İçişleri Bakanlığı ve bazı basın kuruluşları arasında bilgi paylaşımının sınırlandırılmasına ilişkin yaşanan tartışmaların kaygı verici olduğunu ifade etti.

Eleştiri yapan gazeteci ya da medya kuruluşlarına İçişleri Bakanlığının bilgi paylaşımını sınırlandırmak istemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Fischer, "Bu durum çok ciddiye alınmalıdır ve ihmal edilemez. Bu tür kabul edilmesi imkansız tutumların sürdürülmesi durumunda, bu temel bir soruna dönüşecektir." ifadelerini kullandı.

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) oluşturulduğu koalisyon hükümetini sağcı bir hükümet olarak tanımlayan Fischer, "İçinde çok fazla sağ popülist söylemin temsil edildiği, sağcı bir hükümet. Özellikle (İçişleri Bakanı Herbert) Kickl’ın bakan olduğu bir yönetim, çoğulcu liberalizmden çok uzaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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- "Göçmen politikası kaygı verici"

Hükümetin göçmen ve mülteci politikalarını da eleştiren Fischer, Avusturya’nın tek başına göçmen konusunu çözemeyeceğini ancak göçmenler için daha insani yasaların yapılabileceğine işaret etti.

Fischer, ülkeye gelmiş göçmenleri hedef alan yasaların hayata geçirilmek istenmesinin de "kaygı verici" olduğunu kaydetti.

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