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Avusturya'da evinde "Nazi Müzesi" kuran kişiye hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 20:17 | Son Güncelleme

Nazi dönemine ait çeşitli materyalleri, adeta müzeye dönüştürdüğü evinin bodrumunda sergileyen kişiye 13 ay hapis ve bin 200 avro para cezası verildi

VİYANA (AA) - Avusturya'da, evinin bodrumunda Hitler büstü, gamalı haç gibi çok sayıda Nazi inancını simgeleyen materyalleri sergileyen kişi, 13 ay hapis ve bin 200 avro para cezasına çarptırıldı.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin haberine göre, ülkenin Klagenfurt kentinde, 75 yaşındaki bir kişi hakkında, evinin bodrumunu müzeye dönüştürerek yaklaşık 50 yıldır topladığı Hitler büstü, gamalı haç ve Nazi dönemine ait çeşitli askeri mühimmatı sergilemesine ilişkin açılan dava, karara bağlandı.

Klagenfurt Bölge Mahkemesi, Nazi propagandası yapmakla suçlanan şahsın, Nazi dünya görüşünün tekrar yaygınlaştırılmasını yasaklayan anti-Nazi yasasına muhalefet ettiği gerekçesiyle, 13 ay hapis ve bin 200 avro para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İsmi açıklanmayan şahıs ise savunmasında, tarihi ve askeri materyallere ilgi duyduğu için söz konusu tarihi eşyaları topladığını, Nazi dünya görüşünü savunmadığını ileri sürdü.

"Nazi Müzesi"ni andıran evdeki malzemelere el koyan polis memurları, daha önce bu kadar büyük bir Nazi koleksiyonu görmediklerini dile getirdi.

Güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen malzemeler imha edilecek.

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