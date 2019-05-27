Avusturya'da hükümet düştü

Kurz, koalisyon ortağıyla yaşanan krizin ardından erken seçim ilan etmişti.Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz liderliğindeki hükümet, Avusturya Parlamentosu’ndan güvenoyu alamadı. Ülke tarihinde ilk kez bir hükümet, güven oylamasını kaybederek düşerken, Başbakan Kurz da, bu makamda geçirdiği 525 günün ardından görevinden ayrılmak durumunda kaldı. Parlamentoda güven oylaması teklifini veren Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner, oylama öncesinde Başbakan'a yönelik sert eleştirilerde bulunarak Kurz’u yaşanan hükümet krizinde "utanmaz, hadsiz ve sorumsuz bir şekilde iktidara tutunmakla suçladı. Rendi-Wagner, Kurz’un devletin çıkarları yerine kendi çıkarlarını ön plana koyarak hareket ettiğini dile getirdi.

Van der Bellen’in kararı bekleniyor

Parlamentodaki oylamanın ardından gözler Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’e çevrildi. Van der Bellen’in Kurz hükümetini bir süre daha görevde tutabileceği ya da erken seçimlere dek geçici bir başbakan atayarak, bu kişiden yeni bir hükümet kurma talebinde bulunabileceği belirtiliyor. Bu konuda gündemdeki isimlerin başında Avrupa Komisyonu’nun Tarım ve Kalkınmadan Sorumlu eski üyesi Franz Fischler var.