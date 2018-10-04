HABER

Avusturya’da hükümet karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 22:47 | Son Güncelleme

Başkent Viyana’da binlerce gösterici, aşırı sağcı hükümeti protesto etti - Sanatçı Stefanie Sourial: - "Bu hükümet insanları sınıflandırıyor ve değersizleştiriyor. Irkçılık meşrulaştırılıyor, farklılıklar yok ediliyor"

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık 20 bin gösterici, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetinin aşırı sağcı politikaları karşıtı gösteri düzenledi.

Başbakanlık önünde toplanan yaklaşık 20 bin gösterici, “Şimdi birlikteyiz”, “Nazilere hayır”, “ÖVP-FPÖ hükümetine hayır”, “Kickl istifa” yazılı pankartlar açtı.

Ülkede 2000 yılında kurulan ilk ÖVP ve FPÖ hükümetine karşı her ayın perşembe günü gerçekleştirilen gösterilerin devamı olarak düzenlenen protestoda, hükümetin yabancı, Müslüman ve göçmen karşıtı politikalarına tepki gösterildi.

Gösteride konuşan sanatçı Stefanie Sourial, bir sanatçı olarak yaşadığı günlük ırkçı saldırılardan örnekler vererek aşırı sağcı hükümetin ülkede artan ırkçılık ve nefret söyleminin sorumlusu olduğunu dile getirdi.

Sourial, farklı kimlik ve kültürden insanların Avusturya’da her geçen gün artan ırkçılıkla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek ülkedeki sağ duyulu insanların aşırı sağcılardan fazla olduğunu, bu nedenle birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Sokaklarda nefret ve şiddetin gözle görülür şekilde arttığını belirten Sourial, "Bu hükümet insanları sınıflandırıyor ve değersizleştiriyor. Irkçılık meşrulaştırılıyor, farklılıklar yok ediliyor." dedi.

- "Ülkede faşizm yükselişte"

Omas Gegen Rechts adlı sivil toplum örgütünün sözcüsü Monika Salzer de bu hükümetle ülkede faşizmin yükselişe geçtiğini ifade ederek "Nazi dönemlerine şahit olmuş biri olarak gençlerin geleceği ve hayalleri için aşırı sağcı hükümete karşı yürütülen mücadeleye destek veriyorum." diye konuştu.

Özellikle Başbakan Sebastian Kurz’u eleştiren Salzer, Kurz’un tecrübesiz ve ülkedeki gelişmeler karşısında etkisiz olduğunu öne sürerek aşırı sağcı bakanların antidemokratik uygulamalarına göz yumduğunu kaydetti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin konuşma yaptığı gösteride, yerel sanatçıların seslendirdiği ezgiler eşliğinde protesto sona erdi.

PARTNER'Mutluluk sarhoşluğunu ilk defa o gün yaşadım''Mutluluk sarhoşluğunu ilk defa o gün yaşadım'
Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldıŞirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı
26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya’da hükümet karşıtı gösteri FPÖ Monika Salzer OVP Sebastian Kurz Stefanie Sourial Viyana

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

Devlet Bahçeli 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

Devlet Bahçeli 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı

Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı

26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!

26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!

ABD ve Rusya arasında tansiyon gittikçe artıyor! 7 Rus ajanına şok suçlama

ABD ve Rusya arasında tansiyon gittikçe artıyor! 7 Rus ajanına şok suçlama

Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!

Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!

Vatandaşın bomba merakı polisi çileden çıkardı! Bir an olsun gözlerini ayırmadılar

Vatandaşın bomba merakı polisi çileden çıkardı! Bir an olsun gözlerini ayırmadılar

Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü

Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.