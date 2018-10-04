Avusturya’da hükümet karşıtı gösteri

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık 20 bin gösterici, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetinin aşırı sağcı politikaları karşıtı gösteri düzenledi.

Başbakanlık önünde toplanan yaklaşık 20 bin gösterici, “Şimdi birlikteyiz”, “Nazilere hayır”, “ÖVP-FPÖ hükümetine hayır”, “Kickl istifa” yazılı pankartlar açtı.

Ülkede 2000 yılında kurulan ilk ÖVP ve FPÖ hükümetine karşı her ayın perşembe günü gerçekleştirilen gösterilerin devamı olarak düzenlenen protestoda, hükümetin yabancı, Müslüman ve göçmen karşıtı politikalarına tepki gösterildi.

Gösteride konuşan sanatçı Stefanie Sourial, bir sanatçı olarak yaşadığı günlük ırkçı saldırılardan örnekler vererek aşırı sağcı hükümetin ülkede artan ırkçılık ve nefret söyleminin sorumlusu olduğunu dile getirdi.

Sourial, farklı kimlik ve kültürden insanların Avusturya’da her geçen gün artan ırkçılıkla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek ülkedeki sağ duyulu insanların aşırı sağcılardan fazla olduğunu, bu nedenle birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.