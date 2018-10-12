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Avusturya'da hükümet karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 00:06 | Son Güncelleme

Avusturya'da hükümet karşıtı gösteri

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana’da 10 bine yakın gösterici, aşırı sağcı hükümetin ırkçı ve ayrıştırıcı politikalarını protesto etti.

Viyana Belediyesi önünde toplanan göstericiler, "özgür basın", "Nazilere hayır", "birlikte daha güçlüyüz" yazılı döviz ve pankartlar açtı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteride, protestocular şehrin işlek caddelerini trafiğe kapatarak, yaklaşık 5 kilometrelik bir yürüyüşün ardından Viyana Şehir Kütüphanesi önüne ulaştı.

Çok sayıda gazeteci, sanatçı ve yazarın konuşma yaptığı eylemde, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetinin, Müslüman, göçmen ve yabancı karşıtı politikalarının yanı sıra kimi medya kuruluşlarına yönelik sansür girişimine tepki gösterildi.

Ülkenin tanınmış gazetecilerinden Isolde Charim, burada yaptığı konuşmada, basın özgürlüğü gibi temel haklara saldıran hükümete karşı durmak için gösteriye katıldığını söyledi.

Charim, İçişleri Bakanı Herbert Kickl'i eleştirerek, bakanın bağımlı bir basın oluşturmak istediğini ifade etti.

Basının değil, aşırı sağcı hükümetin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Charim, "Güçsüzler değil, gücü elinde tutanlar kontrol edilmeli. Bunun için de özgür basına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yazar Barbara Frischmuth da Avusturya'nın tarihinden öğrendiği en önemli hususun liberal olmayan demokrasinin gerçek demokrasi olamayacağı gerçeği olduğunu vurguladı.

"Özgürlüklerimiz ve sosyal adaletin yok edilmesine seyirci kalmayacağız." ifadesini kullanan Frischmuth, hükümetin bütün sorunların kaynağı olarak göçmenleri gösterdiğini dile getirdi.

Gösteride çeşitli müzik grupları ve sanatçılar sahne aldı.

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