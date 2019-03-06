VİYANA (AA) - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, iltica başvurusunda bulunmuş ancak henüz mülteci statüsü elde edememiş kişilere yönelik son günlerde tepkilere neden olan "güvenlik hapsine" ilişkin, "Güvenlik hapsini tehlike arz eden ilticacılara yönelik hayata geçirmek istiyoruz, elbette ki hakimlerin onayı ve hem bizim yasalarımız hem de insan hakları konvansiyonu ve Avrupa yasalarına uyumlu bir şekilde olacak." dedi.

Kurz, basına yaptığı açıklamada, toplum için potansiyel tehdit oluşturabilecek söz konusu kişilere yönelik güvenlik hapsini çıkartmakta kararlı olduklarını söyledi.

Ülkede tepkilere neden olan düzenlemenin insan hakları başta olmak üzere anayasaya uygun bir şekilde hazırlandığını ifade eden Kurz, "Güvenlik hapsini tehlike arz eden ilticacılara yönelik hayata geçirmek istiyoruz, elbette ki hakimlerin onayı ve hem bizim yasalarımız hem de insan hakları konvansiyonu ve Avrupa yasalarına uyumlu bir şekilde olacak." şeklinde konuştu.

Kurz, güvenlik hapsine ilişkin yasayı anayasa hükmünde bir madde olarak meclisten geçirmek istediklerini, bu doğrultuda muhalefetle görüşmeler yapılacağını kaydetti.