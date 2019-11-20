Avusturya'da "İbiza skandalı" soruşturmasında çok sayıda kişi gözaltına alındı

VİYANA (AA) - Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin karıştığı ve "İbiza skandalı" olarak adlandırılan "ihale pazarlıklarının" yer aldığı gizli görüntülere ilişkin soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Viyana Savcılığı Sözcüsü Nina Bussek, başkent Viyana ve Salzburg'da dün 3 eve düzenlenen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, gözaltıların soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiğini, soruşturmada gizlilik kararı alındığı için detaylı bilgi paylaşılmayacağını belirtti.

Bussek, şüphelilerin ifadelerinin Federal Suçla Mücadele Dairesi tarafından alındığını, gözaltıların sürebileceğini söyledi.

Savcılıktan yapılan bir başka açıklamada ise gözaltında tutulan kişilerden üçünün tutuklanıp tutuklanmayacağına yarın karar verileceği ifade edildi.

- Şantaj iddiaları

Avusturya basınında geniş yer bulan gelişmeye ilişkin haberlerde, en az altı kişinin gözaltına alındığı, söz konusu şahısların yasa dışı yollarla kaydedilen görüntüleri eski Başbakan Yardımcısı Strache’ye 400 bin avroya satmaya çalıştıkları, bu yönde aşırı sağcı lidere şantaj yaptıkları ileri sürülüyor.