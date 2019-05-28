Avusturya'da İklim Konferansı

VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya yol açan karbondioksit ve toprağa zarar veren kimyasal maddelerin azaltılmasının önemine dikkati çekerek "Yeşil ekonomiye ihtiyacımız var gri ekonomiye değil. Aynı şekilde gri yerine yeşil bir topluma ihtiyaç duyuyoruz." dedi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da oyuncu ve aktivist Arnold Schwarzenegger'in başkanlığını yürüttüğü R20 iklim değişikliğiyle mücadele inisiyatifi ve Avusturya devleti tarafından düzenlenen "R20 Avusturya Dünya Zirvesi" başlıklı iklim konferansına dünyanın çeşitli bölgelerinden çok sayıda davetli katıldı. Avusturya'da dün yaşanan hükümet krizi nedeniyle iklim konferansına katılacağı açıklanan eski Başbakan Sebastian Kurz ve çok sayıda bakanın programda yer almaması dikkati çekti. Konferansın açılışında konuşan Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, iklim değişikliği konusunda çok söz söylendiğini, herkesin yaklaşan tehlikeden haberdar olduğunu kaydederek iklim felaketinin önlenmesi için zamanın daraldığını ancak devletlerin sorumluluklarını yeterince yerine getirmediğini söyledi.

Van der Bellen, iklim değişikliğinin yol açtığı açlık, yoksulluk, çeşitli çevre felaketlerinin insanları vatanlarından ederek farklı bölgelerde yaşamaya mecbur ettiğini dile getirdi. - Yenilenebilir enerji vurgusu Karbondioksit kullanımını azaltan yeni ekonomik ve sosyal politikalara yönelmenin elzem olduğunu vurgulayan Van der Bellen, "Yenilenebilir enerjinin hakim olduğu yeni bir sanayi devrimine ihtiyacımız var. Biz bu değişimi gerçekten istersek, yapabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu. BM Genel Sekreteri Guterres de dünya genelinde iklim değişikliği nedeniyle göç sorununun ortaya çıktığını ve birçok kişinin de gelecekten umutsuz olduğunu belirtti. İklim değişikliği nedeniyle yaşanan felaketlerin bütün insanlığı derinden etkilediğini kaydeden Guterres, "İklim değişikliği karşısında yapmamız gereken mücadeleyi yürütebilirsek, bundan dünyanın geneli ciddi bir şekilde faydalanacaktır." ifadelerini kullandı. Guterres, doğaya zarar vermeyen, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya yol açmayacak ekonomik ve teknolojik değişimin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek "New York'ta eylülde düzenlenecek İklim Zirvesi'ni de bu prensipler doğrultusunda yapacağız. Liderlerden güzel konuşma yapmaları için değil, ihtiyaç duyduğumuz eylemler için somut planları sunmaları için gelmelerini isteyeceğim." dedi.

Guterres, karbondioksit emisyonunun azaltılması ve özellikle kimyasal unsurların inşaat sektöründe kullanılmasının kısıtlanması gerektiğine dikkati çekerek "Çevreci, toprağa zarar vermeyen tarıma ihtiyaç duyuyoruz. Kısaca bizim yeşil ekonomiye ihtiyacımız var gri ekonomiye değil. Aynı şekilde gri yerine yeşil bir topluma ihtiyaç duyuyoruz." diye konuştu. İklim aktivisti Greta Thunberg de son aylarda kendisi gibi çok sayıda lise öğrencisinin dünya genelinde düzenledikleri gösterilerle iklim değişikliği, küresel ısınma, çevrenin korunması gibi konulara dikkati çekmeye çalıştığını anlattı. Thunberg, öğrencilerin seslerini bir yere kadar duyurabileceğini, özellikle bu konferansa katılan siyasilerin, tanınmış kişilerin, kanaat önderlerinin iklim değişikli konusunda daha etkin rol oynamaları gerektiğinin altını çizdi. - "Yeşil gelecek inşa edilebilir" Oyuncu ve aktivist Schwarzenegger de dünyanın geleceğinin kurtarılması, yeni nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için eyleme geçilmesi gerektiğini söyledi. Schwarzenegger, 2015'te Paris'te imzalanan BM İklim Anlaşması'nı çok sayıda ülkenin imzaladığını ancak anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmediğini vurguladı. Yeşil bir gelecek kurulması için statükocu yaklaşımlardan uzaklaşılması gerektiğini söyleyen Schwarzenegger, "Dünyadaki birçok büyük değişim bir hayalle başladı. Yeşil geleceğin inşa edilmesi için insanlar ayağa kalkmalı, heves kırıcı sözlere aldırış etmeden yoluna devam etmeli." ifadesini kullandı.

Avusturya'da İklim Konferansı

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "Yeşil ekonomiye ihtiyacımız var gri ekonomiye değil. Aynı şekilde gri yerine yeşil bir topluma ihtiyaç duyuyoruz" - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen: - "Yenilenebilir enerjinin hakim olduğu yeni bi

Avusturya'da İklim Konferansı

Avusturya'da İklim Konferansı

Avusturya'da İklim Konferansı

Avusturya'da İklim Konferansı

Avusturya'da İklim Konferansı

Avusturya'da İklim Konferansı

Avusturya'da İklim Konferansı

Avusturya'da İklim Konferansı

Avusturya'da İklim Konferansı

Avusturya'da İklim Konferansı

Avusturya'da İklim Konferansı

Avusturya'da İklim Konferansı

Avusturya'da İklim Konferansı