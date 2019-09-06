HABER

Avusturya’da ilkokullara başörtüsü yasağı genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 21:23 | Son Güncelleme

Eğitim bakanlığı, ilkokullara gönderdiği genelge ile başörtüsü yasağının uygulanmasını istedi - Genelgeye göre ülkede ilkokullarda saçların dışarıdan görünmeyecek şekilde örtülmesi yasaya aykırı - Saçın ön kısmının açık, geri kalan bölümünün örtülü olması durumunda da cezai işlemin uygulanacağı genelgeye göre yasağa uygulamayan öğretmenlere dava açılacak

VİYANA (AA) - Avusturya Eğitim Bakanlığı, ilkokul yönetimlerine gönderdiği genelgede, başörtülü veya kısmen örtünenler hakkında cezai işlem yapılmasını istedi.

Avusturya basından yer alan haberlere göre eğitim bakanlığı, ilkokul çocuklarının başörtüsü takmalarını yasaklayan yasanın uygulanmasına ilişkin detaylı bilgi içeren genelgeyi okul yönetimlerine gönderdi.

Genelgenin gerekçesinde, yasa metninde yer alan muğlak ifadeler nedeniyle okul yetkililerinin başörtüsü yasağını uygulamakta sorun yaşadıklarına işaret edildi.

Yasa metninde yer alan, "Dini ya da ideolojik sembollerle başın tamamının örtünmesi yasaklanmıştır" ifadesi, "Saçların dışarıdan görünmeyecek şekilde örtünmesi yasaya aykırıdır" olarak değiştirildi.

Genelgede, saçın ön kısmının açık, geri kalan kısmının örtülü olması durumunda da cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Ense, çene, boyun ve anlı kapatmayan bandana ile benzeri örtülerin yasak kapsamında değerlendirilmediği ifade edildi.

- Öğretmenlere yasağı uygulayın uyarısı

Genelgede, yasağın uygulanmaması durumunda "görevi kötüye kullanmak" suçundan öğretmenlere yönelik işlem yapılacağının altı çizildi.

- Genelgeye tepki

Öte yandan Okul Öğretmenleri Sendikası Sözcüsü Thomas Bulant, der Standard gazetesine yaptığı açıklamada, bakanlığın yayımladığı genelgeye tepki göstererek, "Bakanlık başörtüsü takan çocukların sayısına ilişkin elle tutulur bir bilgi paylaşmazken, yasağın uygulanması için bu kadar detaya girmesi hayret verici bir durum." diye konuştu.

Avusturya’da geçen mayıs ayında, iktidardaki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) koalisyon hükümeti tarafından yürürlüğe sokulan yasa, 10 yaşına kadar ilkokul öğrencilerine başörtüsü takmayı yasaklarken, yasağa uymayan çocukların ailelerine ise 440 avroya (yaklaşık 2 bin 800 lira) kadar para cezası öngörüyor.

PARTNERKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinlerKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinler
Balıkesir’de SOLOTÜRK nefesleri kestiBalıkesir’de SOLOTÜRK nefesleri kesti
Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımıErdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya Avusturya’da ilkokullarda başörtüsü yasağı FPÖ OVP Viyana

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Partili belediye başkanının evine silahlı saldırı

AK Partili belediye başkanının evine silahlı saldırı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Cesur poz! Önce paylaştı sonra sildi

Cesur poz! Önce paylaştı sonra sildi

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı

Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı

O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik helikopter uçuşu açıklaması

Bakan Akar'dan kritik açıklama!

Son dakika... Maltepe'de hareketlilik! Pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı: Yaralılar var

Pompalıyla saldırdı! Yaralılar var...

Tunceli'de ortalık karıştı! Havaya ateş açınca linç etmek istediler

Tunceli'de ortalık karıştı! Pompalıyla ateş açınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.