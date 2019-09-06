Avusturya’da ilkokullara başörtüsü yasağı genelgesi

Ense, çene, boyun ve anlı kapatmayan bandana ile benzeri örtülerin yasak kapsamında değerlendirilmediği ifade edildi.

Genelgede, saçın ön kısmının açık, geri kalan kısmının örtülü olması durumunda da cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Yasa metninde yer alan, "Dini ya da ideolojik sembollerle başın tamamının örtünmesi yasaklanmıştır" ifadesi, "Saçların dışarıdan görünmeyecek şekilde örtünmesi yasaya aykırıdır" olarak değiştirildi.

- Genelgeye tepki

Öte yandan Okul Öğretmenleri Sendikası Sözcüsü Thomas Bulant, der Standard gazetesine yaptığı açıklamada, bakanlığın yayımladığı genelgeye tepki göstererek, "Bakanlık başörtüsü takan çocukların sayısına ilişkin elle tutulur bir bilgi paylaşmazken, yasağın uygulanması için bu kadar detaya girmesi hayret verici bir durum." diye konuştu.

Avusturya’da geçen mayıs ayında, iktidardaki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) koalisyon hükümeti tarafından yürürlüğe sokulan yasa, 10 yaşına kadar ilkokul öğrencilerine başörtüsü takmayı yasaklarken, yasağa uymayan çocukların ailelerine ise 440 avroya (yaklaşık 2 bin 800 lira) kadar para cezası öngörüyor.

