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Avusturya’da ilkokullarda başörtüsü yasağı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 23:10 | Son Güncelleme

Avusturya’da ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısı muhalefetin itirazlarına rağmen mecliste kabul edildi.Avusturya’da ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa tasarısı, koalisyonu oluşturan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) tarafından onaylanarak mecliste kabul edildi.

Avusturya’da ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısı muhalefetin itirazlarına rağmen mecliste kabul edildi.
Avusturya’da ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa tasarısı, koalisyonu oluşturan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) tarafından onaylanarak mecliste kabul edildi. Muhalefetin yasa tasarısına karşı çıkması sayesinde ilkokullarda başörtüsü yasağının anayasa hükmünde kanun maddesi olarak kabul edilmesi engellenmiş oldu. Böylece yasanın Anayasa Mahkemesine taşınarak iptal edilmesinin yolu açıldı.
Avusturya İslam Cemaati kararı “utanç verici” olarak değerlendirerek, kararın “kutuplaştırma taktiği” olduğunu söyledi. Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural yaptığı açıklamada, yasağın, “yıkıcı ve “ülke için birliği bozduğunu” söyleyerek yalnızca Müslümanların hedef alındığını kaydetti. Sivil toplum kuruluşları, anayasanın eşitlik ilkesiyle çeliştiğini ileri sürerek yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine itirazda bulunacaklarını duyurdu.

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