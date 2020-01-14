Avusturya’da ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağı Anayasa Mahkemesine taşındı

VİYANA (AA) - Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ), aşırı sağcı hükümet tarafından geçen yıl yürürlüğe konulan ve başörtüsünü ilkokullarda yasaklayan yasanın iptali için, Anayasa Mahkemesine başvurdu.

İGGÖ Başkanı Ümit Vural, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti döneminde meclisten geçirilen ve 2019’un eylül ayından itibaren okullarda uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vural, "Bugün ilkokullardaki başörtüsü yasağı hakkında Anayasa Mahkemesine şikayet dilekçesi verildi." ifadesini kullandı.

Başörtüsünün Müslüman kadınlara ait dini bir pratik olduğunun dünya genelinde herkes tarafından bilindiğine dikkati çeken Vural, İslam Cemaati olarak kadınların baskıyla örtünmelerine de kesin bir şekilde karşı olduklarını vurguladı.

- Başörtüsü dışında yasaklanan başka dini sembol yok

Vural, dönemin iktidarı ve eğitim bakanının uyum, eğitim kurumlarının sekülerliği ve cinsiyet eşitliği gibi gerekçelerle yasağı yürürlüğe soktuğunu, ancak aynı gerekçeler doğrultusunda ilkokullarda herhangi bir dine ait sembol ya da kılık kıyafetin yasaklanmadığını, yalnız başörtüsünün hedef alınarak, eşitlik ilkesine aykırı bir tutum sergilendiğinin altını çizdi.