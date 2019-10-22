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Avusturya'da ilkokullardaki başörtüsü yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 13:14 | Son Güncelleme

Eğitim Bakanlığı, ilkokullardaki başörtüsü yasağının yüzme derslerinde de uygulanması için genelge yayımladı

VİYANA (AA) - Avusturya Eğitim Bakanlığı, ilkokul öğrencilerine yönelik yürürlükte olan başörtüsü yasağının yüzme derslerinde de uygulanması için okullara yeni genelge gönderdi.

Mayıs ayında yürürlüğe giren başörtüsü yasağının beden eğitimi derslerinde de uygulanması gerektiği belirtilen genelgede, "Beden eğitimi derslerinde de 10 yaşını doldurmamış öğrencilerin başın tamamını örten dini ve ideolojik kıyafetleri giymeleri yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Buna göre özellikle yüzme derslerinde kullanılan ve burkini (tesettür mayosu) olarak adlandırılan kıyafetin de giyinilmesi yasaklanmış oldu.

Avusturya’da mayısta, iktidardaki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) koalisyon hükümeti tarafından yürürlüğe sokulan yasa, 10 yaşına kadar ilkokul öğrencilerine başörtüsü takmayı yasaklamıştı.

Yasağa uymayan çocukların ailelerine 440 avroya (yaklaşık 2 bin 800 lira) kadar para cezası öngörülüyor.

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