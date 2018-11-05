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Avusturya'da “İmparator Karl'ın İstanbul Ziyareti" fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 23:31 | Son Güncelleme

Başkent Viyana'da İmparator Karl ve eşi İmparatoriçe Zita'nın 1918'deki İstanbul ziyaretini anlatan fotoğraf sergisi yapıldı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun son İmparatoru Karl ve eşi İmparatoriçe Zitan'ın 1918'de İstanbul'a yaptıkları ziyaretle ilgili fotoğraf sergisi düzenlendi.

"İmparator Karl’ın İstanbul Ziyareti” başlıklı sergiye Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, İstanbul Avusturya Kültür Ofisi Müdürü Romana Köningsbrun'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Avusturya İmparatoru Karl ve eşi İmparatoriçe Zita’nın 19-21 Mayıs 1918 arasında İstanbul ziyaretleri konu edilen sergiye davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki imparatorluk arasındaki yakın ilişkilere değindi.

Yorulmaz, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz sergi tarihi dostluğa atıfla, bu dostluğun bugün de devam etmesi gerektiğini vurguladığı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın 65 ülkesinde faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüleri gibi Viyana YEE'nin de iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesi, kültürel alışverişin sağlanması ve her iki ülkenin daha yakından tanınması için yaklaşık 3,5 yıldır çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Yorulmaz, bugüne kadar gerçekleştirilen 100'den fazla etkinlikle bu amaca hizmet etmek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Dr. Elmar Samsinger de "İstanbul’daki Avusturya" isimli üç ciltlik eserinde kullandığı, arşivlerden derlediği fotoğraflarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Samsinger, fotoğrafların çekildiği dönemde iki ülke arasındaki ilişkiler ve Osmanlı Devleti'nde yaşamını sürdüren yaklaşık 25 binin üzerinde Avusturyalının yaşamlarına ilişkin bilgi verdi.

Bugün çokça tartışılan göç konusunun o günlerde de gündemde olduğunu söyleyen Samsinger, "Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yoksul kesimlerinde yaşamlarını sürdüren çok sayıda Avusturyalı, daha iyi bir yaşam için Osmanlı İmparatorluğu'na gidiyordu. O zamanlar göç doğudan batıya değil, batıdan doğuya doğruydu." dedi.

Konuşmaların ardından Samsinger, davetlilere sergiyi gezdirerek fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

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