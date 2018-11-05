VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun son İmparatoru Karl ve eşi İmparatoriçe Zitan'ın 1918'de İstanbul'a yaptıkları ziyaretle ilgili fotoğraf sergisi düzenlendi.

"İmparator Karl’ın İstanbul Ziyareti” başlıklı sergiye Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, İstanbul Avusturya Kültür Ofisi Müdürü Romana Köningsbrun'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Avusturya İmparatoru Karl ve eşi İmparatoriçe Zita’nın 19-21 Mayıs 1918 arasında İstanbul ziyaretleri konu edilen sergiye davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki imparatorluk arasındaki yakın ilişkilere değindi.

Yorulmaz, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz sergi tarihi dostluğa atıfla, bu dostluğun bugün de devam etmesi gerektiğini vurguladığı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın 65 ülkesinde faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüleri gibi Viyana YEE'nin de iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesi, kültürel alışverişin sağlanması ve her iki ülkenin daha yakından tanınması için yaklaşık 3,5 yıldır çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Yorulmaz, bugüne kadar gerçekleştirilen 100'den fazla etkinlikle bu amaca hizmet etmek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.