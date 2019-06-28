Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşmesi

VİYANA (AA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin kendilerine uyguladığı yaptırımların aşılmasına yardımcı olması düşüncesiyle oluşturulan INSTEX adı verilen özel ticari mekanizmaya ilişkin, "Bizim isteğimiz ise INSTEX'in İran için faydalı olmasıdır. Avrupalılar İran'dan petrol satın almalı ya da bu mekanizma için kredi sağlamalıdır. Diğer türlü INSTEX bizim beklediğimiz bir araç olamaz." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da E3/EU+2 (Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği) ve İran'dan oluşan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ortak komisyonu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığında, siyasi direktörler düzeyinde bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiğini, bu görüşmenin bir öncekine oranla daha iyi olduğunu ancak istenen seviyeye henüz ulaşılmadığını kaydetti.

Arakçi, Avrupa ülkelerinin görüşmede INSTEX’e yönelik detayları açıkladığını kaydederek, Avrupalıların INSTEX’de ilerleme kaydettiğini, İNSTEX’in şekillenmeye başladığını dile getirdi.