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Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:04 | Son Güncelleme

Anlaşmaya taraf ülkelerin temsilcileri, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığında toplandı

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın taraf ülkelerinden temsilciler bir araya geldi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya taraf İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey yetkililer, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığında toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, İran nükleer anlaşmasının tüm yönleri ve nasıl sürdürüleceği ele alınacak.

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme ve bu ülkeye tekrar yaptırım uygulama kararları sonrasında AB ülkelerine ait firmaların, İran'a yönelik yaptırımlardan etkilenmeden, para transferi başta olmak üzere ticari ilişkilerini sürdürmelerine olanak sunacak INSTEX adı verilen düzenleme, görüşmenin ana gündem maddesini oluşturuyor.

Bunun yanı sıra İran'ın, nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği konusu da gündeme gelecek.

ABD ve İran tarafından yapılan sert açıklamalar, bugün yapılan görüşmeyi daha da önemli kılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İran nükleer anlaşması görüşmesi KOEP Viyana

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