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Avusturya’da ırkçı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 18:55 | Son Güncelleme

Başkent Viyana'da bir Türk’e ait otomobilin üzerine Nazi sembolü ve ırkçı ifadeler yazıldı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir Türk’e ait aracın üstüne Nazi sembolü gamalı haç ve ırkçı ifadeler yazıldı.

Viyana'da meydana gelen saldırının mağduru K.S, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah arabasını park ettiği yerden almak için gittiğinde kaportasına sert bir cisimle "gamalı haç" çizildiğini ve Türklüğe hakaret içeren ifade yazıldığını gördüğünü söyledi.

Saldırının kendisini tanıyan kişiler tarafından yapılmış olabileceğini dile getiren K.S, ırkçı saldırganların yakalanması için polise şikayette bulunduğunu belirtti.

K.S, arabasının fotoğrafını sosyal medya platformu Facebook'ta ırkçılık karşıtı paylaşımlarda bulunulan bir sayfada paylaşarak, ülkede son yıllarda artış gösteren ırkçı saldırılara dikkati çekmek istediğini anlattı.

Öte yandan, ırkçı saldırıya tepki gösteren vatandaşlar ülkede son yıllarda günlük yaşamın birçok alanında hissedilen sözlü ve fiziki saldırıların artmasından duydukları kaygıyı paylaşarak, yetkililerin daha etkili önlemler alması çağrısında bulundu.

Avusturya’da 17 ay iktidarda kalan aşırı sağcı hükümet döneminde ırkçı saldırılarda ciddi oranda artış yaşanmış, ırkçılık karşıtı çalışmalarıyla tanınan ZARA Derneği, 2018 Avusturya Irkçılık Raporu’nda geçen yıl ülke genelinde 2 bine yakın saldırının yapıldığını açıklamıştı.

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