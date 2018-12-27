Avusturya’da kilisede silahlı soygun: 5 yaralı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da silahlı 2 kişinin, bir kilisede ibadet eden insanların bazılarının değerli eşyasını gasp ettiği, bazılarını yaraladığı belirtildi.

Viyana polisinden yapılan açıklamaya göre, silahlı 2 kişi, soygun amacıyla 21. Bölge'deki Maria Immaculata Kilisesi'ne girdi.

Soyguncuların, ibadet halindeki insanların değerli eşyasını gasp ettiği ve 5 kişiyi yaraladığı kaydedildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayın bir terör saldırısı olmadığını açıkladı.

Soygunun ardından kaçan zanlıların arandığı bildirildi.

