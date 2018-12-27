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Avusturya’da kilisede silahlı soygun: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 21:50 | Son Güncelleme

Viyana'da silahlı 2 kişinin bir kilisede ibadet edenlerden bazılarının değerli eşyasını gasbettiği, 5 kişiyi yaraladığı bildirildi

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da silahlı 2 kişinin, bir kilisede ibadet eden insanların bazılarının değerli eşyasını gasp ettiği, bazılarını yaraladığı belirtildi.

Viyana polisinden yapılan açıklamaya göre, silahlı 2 kişi, soygun amacıyla 21. Bölge'deki Maria Immaculata Kilisesi'ne girdi.

Soyguncuların, ibadet halindeki insanların değerli eşyasını gasp ettiği ve 5 kişiyi yaraladığı kaydedildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayın bir terör saldırısı olmadığını açıkladı.

Soygunun ardından kaçan zanlıların arandığı bildirildi.

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Avusturya’da bir kiliseye gasp düzenlendi Viyana

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