VİYANA (AA) - Avusturya'da kilise, aşırı sağcı hükümetin, potansiyel tehlike arz eden mültecilerin herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın hapsedilmesine imkan veren "güvenlik hapsi" önerisine karşı çıktı.

Ülkede bugün düzenlenen Piskoposlar Konferansı öncesi Avusturya Katolik Cemaati Başkanı Baş Piskopos Kardinal Christoph Schönborn ve Piskoposlar Konferansı Genel Sekreteri Peter Schipka, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nden (FPÖ) İçişleri Bakanı Herbert Kickl'ın güvenlik hapsi önerisine ilişkin açıklama yaptı.

Kardinal Schönborn, dünya genelinde birçok diktatörün şüphe duyduğu insanları keyfi bir şekilde hapsettiğini anımsatarak, "Eğer bizler insanların önlem olsun diye önceden hapsedilmesine alışırsak bunun sonu nereye varır? Bu yarın beni de seni de kapsar, bu kadar ileriye gidilmesine müsaade edilmemeli." dedi.

Bir kişinin mahkeme kararı olmadan tehlikeli olup olmadığına kimsenin karar veremeyeceğinin altını çizen Schönborn, "Hiçbir psikiyatrist bir kişinin suç işleyeceğini önceden söyleyemez." diye konuştu.