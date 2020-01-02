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  4. Avusturya'da koalisyon anlaşması sağlandı

Avusturya'da koalisyon anlaşması sağlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2020 09:15 | Son Güncelleme

Avusturya'da Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller üç ay süren müzakereler sonucunda koalisyon anlaşmasına vardı.

Avusturya'da koalisyon anlaşması sağlandı

Yeşiller, ülke tarihinde ilk kez hükümette yer alacak.Avusturya'da 29 Eylül'de yapılan erken seçim sonrası Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller arasında başlayan koalisyon müzakereleri sonuç verdi. Yeşiller lideri Werner Kogler ile birlikte gazetecilere açıklamada bulunan muhafazakâr ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz, "Anlaşmaya vardık... İki dünyanın en iyisini birleştirmeyi başardık... Hem iklimi hem de sınırları korumak mümkün" dedi.

Kogler ise yaptığı açıklamada, birbirinden çok farklı görüşlere sahip iki partinin, "Avusturya'nın geleceği" için hükümet kurma amacıyla "köprüler inşa ettiğini" belirtti. Yeşiller lideri, Avusturya'nın iklim değişikliğiyle mücadele bakımından Avrupa'nın öncü ülkesi olmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Avusturya'da hükümet, Başbakan Sebastian Kurz'un eski koalisyon ortağı olan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri Heinz-Christian Strache'nin karıştığı yolsuzluk skandalı nedeniyle çökmüştü. Bunun üzerine düzenlenen erken seçimleri, oyların yüzde 37,5'ini alan Kurz liderliğindeki ÖVP kazanmıştı. Seçimlerde Yeşiller ise yüzde 13,9 ile en fazla oy alan dördüncü parti olmuştu.

Dört bakanlık Yeşiller'de olacak

33 yaşındaki Kurz, 18 aylık başbakanlık döneminde, göç konusundaki sert tavrını korumuştu. Ancak Avusturya'da seçmenlerin son dönemdeki önceliğinin göç konusu yerine çevre olması, 29 Eylül'deki seçimlerde Yeşiller'e büyük oy kazandırmıştı.

Yapılan anlaşma, Avusturya'da ilk kez Yeşiller partisinin hükümette yer alacağı anlamına geliyor. Kurz'un başbakan, Kogler'inse başbakan yardımcı olacağı koalisyon hükümetinde, 15 bakanlıktan dördünü Yeşiller kontrol edecek.

DW,AFP,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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