Avusturya'da korona önlemleri sertleştiriliyor

Almanya'da da vaka sayılarının düşmemesi nedeniyle hükümet kısıtlamaların sürmesi gerektiği görüşünde.Avusturya hükümeti ülkede koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesi üzerine kısıtlamaları artırma kararı aldı. Başbakan Sebastian Kurz, Salı gününden itibaren temel ihtiyaçlar için ürünler sunmayan bütün mağaza ve dükkanlar ile restoran, kafe, bar gibi işletmelerin kapatılacağını açıkladı. Kurz, ilk ve orta dereceli okulların da kapatılacağını ve sokağa çıkma kısıtlaması getirileceğini ifade etti. Kısıtlamalar, ilk etapta 6 Aralık'a kadar geçerli olacak. Avusturya'da yaklaşık iki hafta önce geceleri restoran, kafe, bar gibi işletmelerin kapatılmasına ve sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmesine karar verilmişti. Ancak kısmi kapanma, ülkedeki koronavirüs vakalarının sayısının artmasını frenleyememişti. Başbakan Kurz, cumartesi günü Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, enfeksiyon zincirlerinin artık takip edilememesi nedeniyle kısıtlamaların artırılmasının gerekli olduğunu belirtti. Kurz, yeni vakaların yüzde 77'sinin kaynağının takip edilemediğini de sözlerine ekledi.

Avusturyalılara seslenen Kurz, halktan sosyal temaslarını asgari düzeye indirmelerini istedi. Kurz, "Kimseyle buluşmayın. Her sosyal temas çok fazla" dedi. Alınan önlemlere göre, Avusturya'da geceleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Salı gününden itibaren gün boyu geçerli olacak. Sadece işe, doktora veya alışverişe gitmeye, spor veya yürüyüş yapmaya izin verilecek. Dükkân ve mağazalar neredeyse tamamen kapatılırken, sadece gıda maddeleri satan dükkanlar ile eczane, banka ve postanelerin hizmet sunmasına izin verilecek. Kısmi kapanma ile kapatılan lise ve üniversitelerin ardından ilk ve orta dereceli okullarda da yüz yüze eğitim yapılmayacak. Yaklaşık 8 milyon 800 bin nüfuslu Avusturya'da Ekim ayında ortalama bin olan günlük yeni vaka sayısı cuma günü yaklaşık 10 bin olarak tespit edilmişti, cumartesi günü de bu sayı 7 bin olarak kaydedilmişti. Almanya'da da kısıtlamaların sürmesi bekleniyor Almanya'da da yaklaşık iki hafta önce kısıtlamalar artırılmasına rağmen, vaka sayısında düşüş kaydedilmedi. Enfeksiyon sayısının hala yüksek olduğuna dikkat çeken Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, gelecek dört veya beş ay boyunca önlemlerin süreceğini ifade etti. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Altmaier, "Bütün çabalara rağmen daha iyi bir noktaya gelinmedi" dedi. Altmaier, bu nedenle de kısıtlamaların gevşetilmesi için gereken hareket alanının bulunmadığını sözlerine ekledi.