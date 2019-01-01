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Avusturya'da Kurz-Weber görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 19:28 | Son Güncelleme

Avusturya'da Kurz-Weber görüşmesi

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da Başbakan Sebastian Kurz ve Avrupa Parlamentosundaki (AP) Avrupa Halk Partisinin (EPP) Avrupa Birliği (AB) Komisyonu başkan adayı Manfred Weber ile yaptığı görüşmeye uluslararası dijital işletmelere yönelik yeni vergi düzenlemesi damgasını vurdu.

Görüşmenin öncesi yapılan ortak basın toplantısında konuşan Kurz, dijital büyük firmalara yönelik daha adil bir vergi sisteminin hayata geçirilmesi için AB düzeyinde çalışmaların yürütüldüğünü anımsatarak, uluslararası dijital işletmelerin Avrupa’da gelirlerine oranla çok düşük oranda vergi ödediklerini ileri sürdü.

- "Avusturya’dan büyük internet firmalarına yeni vergi"

Kurz, EEP’nin AB Komisyonu başkan adayı Weber’e dijital platformda daha adil bir vergi sisteminin uygulanmasına verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, "AB bünyesinde dijital alanda daha adil bir vergi düzenlemesine ilişkin çalışmalara paralel olarak biz de Avusturya’da bir adım atarak, Avusturya’da bize ait dijital vergi düzenlemesi hayata geçireceğiz ve söz konusu alanda daha adil bir vergilendirmenin sağlanmasını garanti altına almayacağız." görüşünü paylaştı.

AB düzeyinde birlik ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Kurz, AB’nin görüş ayrılıklarına rağmen ortak karar alabilme becerisiyle daha etkili olabileceğinin altını çizdi.

Kurz, mayısta yapılacak AB seçimleri öncesi Weber’e desteğini yineleyerek başarılar diledi.

AP'nin en büyük grubu EPP'nin Grup Başkanı ve AB Komisyonu başkan adayı Manfred Weber de 2019’un AB ve dünya için önemli bir yıl olacağını belirterek, Avrupa’nın hem bölgesel hem de küresel sorunlar karşısında belirleyici olabilmesinin güçlü iş birliğinden geçtiğini savundu.

Weber, dijital platformda ticaret yapan uluslararası firmaların gün geçtikçe güçlenerek büyüdüklerine, bu alanda adil bir vergi düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin hayati bir önem taşıdığına işaret etti.

- "Avrupa bağımsız bir şekilde karar vermelidir"

ABD’nin ticaret anlaşmaları üzerinden dijital platformda Avrupa’nın muhtemel vergi düzenlemesine ilişkin kimi tepkilerinin olduğunu anımsatan Weber, "Burada açık bir şekilde ifade etmek gerekir ki, Avrupa bağımsız bir şekilde karar vermelidir. Bağımsız bir şekilde yoluna devam etmelidir. Eğer büyük internet firmaları adil bir şekilde vergi sistemine katkı sağlamıyorsa, bizler daha etkin olmak durumundayız. Bunun birilerine uyup uymaması hiç önemli değil, önemli olan adaletin sağlanması." görüşünü paylaştı.

Weber, AB seçimlerinin Avrupa’da kurumsal istikrarın oluşturulmasın da önemli bir rol oynadığını dile getirerek, AB halklarının seçime gerekli olan ehemmiyeti vermesi gerektiği ifade etti.

AB dış sınırlarının korunmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Weber, AB dış sınırlarının Avrupa’da güvenliğin sağlanmasında önemli bir element olduğunu ileri sürerek, bu alanda geçen dönemde önemli adımlar atıldığını, dış sınır güvenliğinin sağlanması için çalışmaların sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

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