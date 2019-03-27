Avusturya’da Mogersdorf Türk Şehitliği açıldı

Raab Suyu Savaşı’nda 1664 yılında cereyan eden şehit düşen Osmanlı askerleri anısına yapılan şehitlik açıldı. Resmi açılış töreni, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın Avusturya’yı ziyareti vesilesiyle gerçekleştirildi.

Avusturya’nın Mogersdorf kasabasında 1664’te yapılan Raab Suyu Savaşı’nda hayatını kaybeden Osmanlı askerleri için yapılan şehitliğin resmi açılış töreni düzenlendi. Açılışı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran gerçekleştirdi. Kıran, Türk Şehitliğini ziyaret ederek Viyana’da Türk sivil toplumu ve iş dünyasından temsilcilerle bir araya geldi. Açılış törenine Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysa, Avusturya Başkonsolos Asip Kaya, Mogersdorf Belediye başkanı Josef Korpisch ve beraberindeki heyet yanı sıra Türk sivil toplum örgütleri temsilcileri ve burada yaşayan Türk toplumu katıldı.

Kuran-ı Kerim okundu, konuşmalar yapıldı

Açılış törenine konan çiçeklerden sonra şehitler anısına saygı duruşu yapıldı. İki ülke marşlarının ardından, yapılan Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, günün önem ve anlamına değinen bir konuşma yaptı. Kıran, “Mogersdorf’da bugün önemli bir gün anısına burada bulunmaktayız. Anıtımızın Türkiye- Avusturya ilişkileri anısına hayırlı olmasını diliyorum. Avusturya ile kültür anlaşması çerçevesinde ülkelerimizi bir birine bağlayan dostluk köprülerini, bu anlamlı sembolleri yerinde ziyaret etmek istedik” ifadelerini kullandı.