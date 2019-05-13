Listede "Avusturya'ya minnet göstermek" de var.Aşağı Avusturya eyaletinde, mültecilerin uyması gereken kuralları derleyen ve "Göçün On Emri" başlığını taşıyan kurallar hazırlandı.

Welt gazetesinin haberine göre bu kurallar, eyaletin iltica konularından sorumlu bakanı Gottfried Waldhäusl'ın imzasını taşıyor. Waldhäusl, ülkede federal düzeyde hükümet ortağı olan aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) bir üyesi.

Waldhäusl, "Bize gelen her mülteci, standart idari belgelerin yanı sıra 'Göçün On Emiri' başlıklı bir belge de teslim alacak. Emirler daha sonra, toplam 15 dilde, ülke değerlerinin anlatıldığı kurslar ve entegrasyon projelerinde de kullanılacak" açıklamasında bulundu. Bakan, söz konusu uygulamaya en kısa sürede başlanacağını söyledi. Mültecilerin ayrıca, söz konusu belgeyi imzalaması gerekecek.

Yönetmeliğin belirlediği kurallar arasında,

-Almanca öğrenmek,

-Avusturya yasalarına bağlı kalmak,

-'Avusturya değerlerini' benimsemek ve çocuklarını buna göre yetiştirmek,