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Avusturya’da mültecilere yönelik çıraklık eğitiminin yasaklanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

Ülkede çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasetçi, aşırı sağcı hükümetin, iltica başvurusunda bulunmuş kişilere yönelik çıraklık eğitiminin yasaklanmasına tepki gösterdi

VİYANA (AA) - Avusturya’da iltica başvurusu bulunan ancak mülteci statüsü kazanamamış 25 yaş altı gençlerin çeşitli alanlarda çıraklık eğitimi almalarının sonlandırılmak istenmesine, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere sendika ve siyasi parti temsilcileri tepki gösterdi.

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Christian Kern, hükümetin, iltica başvurusunda bulunan kişilerin çıraklık eğitimi almalarını sonlandırmaya yönelik planlarının “art niyetli ve mantıksız” olduğunu vurguladı.

Eski Avusturya Başbakanı Kern, ülkede çıraklık alanında ciddi boşluklar bulunduğunu belirterek, "Hükümetin bu politikası, ülke ekonomisine zarar vermenin yanı sıra tamamen mantık dışı." ifadelerini kullandı.

Yeni Avusturya Partisi (NEOS) Sözcüsü Sepp Schellhorn da hükümetin kararını "gerçek dışı ve gülünç" olarak nitelerken, "Hükümet bu adımla ülkeye uyum sağlamak isteyen insanları dışlıyor." değerlendirmesini yaptı.

- Yardım kuruluşlarından hükümete tepki

Avusturya Kızıl Haç Kurumu Başkanı Gerald Schöpfer ise iltica başvurusunda bulunmuş kişilere yönelik çıraklık eğitiminin sonlandırılmasının, ekonomik açıdan "mantık dışı ve yanlış", insani açıdan ise "kabul edilmez" olduğunu kaydetti.

Ülkenin en büyük yardım kuruluşu Caritas'ın Başkanı Michael Landau da iltica başvurusunda bulunmuş gençlerin çıraklık ve benzeri eğitimler almalarının gelecekleri açısından önemli olduğunu ifade ederek, hükümetin hassas konularda aceleci kararlar almaması çağrısında bulundu.

Hükümet Sözcüsü Peter Launsky-Tieffenthal, önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu düzenleme kapsamında, iltica başvurusunda bulunan kişilerin çıraklık eğitimi alamayacaklarını duyurmuştu.

Avusturya'da 2012’den itibaren hem uyum sürecinin hızlandırılması hem de bazı sektörlerdeki iş gücü ihtiyacının giderilmesi için iltica talebinde bulunmuş ancak mülteci statüsü kazanamamış kişilere çıraklık eğitimi izni verilmişti.

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