Avusturya'da Nazi propagandası yapan kişiye hapis cezası

VİYANA (AA) - Avusturya'nın Tirol eyaletinde sosyal medyadan Nazi propagandası yapan kişiye 2 yıl hapis cezası verildi.
Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin haberine göre, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) bölge yöneticiliğini de yapan bir kişinin, sosyal medyada Hitler'e ait fotoğrafların yanı sıra Nazi propagandası yaptığı tespit edildi.
Sosyal medyadaki paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa eden Avusturya vatandaşı bu kişi hakkında Tirol Bölge Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
Mahkeme, 50 yaşında olduğu belirtilen kişiye, "Nazi ideolojisine ait sembol, işaret ve benzeri unsurların tekrarlanmasını yasaklayan" yasaya aykırı davrandığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verdi.
Avusturya'da 1947'de çıkartılan yasayla Nazi ideolojisine ait sembol, işaret ve benzeri unsurların çeşitli mecralarda kullanılması yasaklanmıştı.
TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit
ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!
Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
'En Büyük Savaş'ın etkileri de büyük oldu!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum