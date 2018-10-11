Avusturya'da Nazi propagandası yapan kişiye hapis cezası

VİYANA (AA) - Avusturya'nın Tirol eyaletinde sosyal medyadan Nazi propagandası yapan kişiye 2 yıl hapis cezası verildi.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin haberine göre, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) bölge yöneticiliğini de yapan bir kişinin, sosyal medyada Hitler'e ait fotoğrafların yanı sıra Nazi propagandası yaptığı tespit edildi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa eden Avusturya vatandaşı bu kişi hakkında Tirol Bölge Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Mahkeme, 50 yaşında olduğu belirtilen kişiye, "Nazi ideolojisine ait sembol, işaret ve benzeri unsurların tekrarlanmasını yasaklayan" yasaya aykırı davrandığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verdi.

Avusturya'da 1947'de çıkartılan yasayla Nazi ideolojisine ait sembol, işaret ve benzeri unsurların çeşitli mecralarda kullanılması yasaklanmıştı.

