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Avusturya'da Nazi propagandasında artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:41 | Son Güncelleme

Ülkede geçen yıl Nazi propagandası yaparak "Anti-Nazi Yasası"na muhalefet eden 138 kişiye cezai işlem uygulandı

VİYANA (AA) - Avusturya'da, 2018 yılında Nazi propagandası yaparak "Anti-Nazi Yasası"na aykırı davranan 138 kişi çeşitli cezalara çarptırıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl Nazi görüşünün yeniden yaygınlaştırılması ve her türlü propagandasını yasaklayan "Anti-Nazi Yasası" nedeniyle cezai işlem uygulanan kişilerin, bir önceki yıla oranla yüzde 16 arttığı bildirildi.

Sosyal Demokrat Partiden (SPÖ) Sabine Schatz'ın konuya ilişkin yönelttiği soru önergesine yönelik yapılan açıklamada, 2017 yılında söz konusu yasa nedeniyle 119 kişinin çeşitli cezalara çarptırıldığı, bu sayının geçen yıl 138'e yükseldiği kaydedildi.

Suça karışanların yüzde 90'ının erkek olduğu ifade edilen açıklamada, "kışkırtma ve nefret suçu" nedeniyle ceza alan kişilerin sayısında ise düşüş yaşandığı belirtildi.

Avusturya'da 1947'de yürürlüğe giren "Anti-Nazi Yasası", Nazi dünya görüşünün yeniden canlandırılması, yaygınlaştırılması, propagandasının yapılması ya da bu ideolojiyi masum gösterecek yaklaşımları yasaklıyor.

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