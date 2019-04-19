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Avusturya'da "Nazi" sembolleri satan memur işten atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 18:31 | Son Güncelleme

Wels kentinde bir güvenlik memurunun, bitpazarında "Nazi" dünya görüşüne ait semboller sattığı gerekçesiyle işine son verildi

VİYANA (AA) - Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Wels şehrinde, güvenlik memuru (Ordnungswache) olarak çalışan bir Avusturyalı, boş zamanlarında bitpazarında "Nazi" dünya görüşüne ait sembol ve materyaller sattığı gerekçesiyle işten atıldı.

Wels Valiliğinden yapılan açıklamada, şahısın, Nazi sembolleri sattığına ilişkin iddialar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Wels'de aşırıcılığa yer yok, özellikle kamu kurumunda böyle bir duruma hiçbir şekilde müsamaha gösterilemez." ifadesine yer verildi.

Nazi sembolleri satan kişinin, iş sözleşmesinin sonlandırılarak valilikle olan ilişiğinin kesildiği duyuruldu.

Avusturya ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde, nüfusun yoğun olmadığı kentlerde polisin yerine "Ordnungswache" olarak adlandırılan güvenlik memurları hizmet veriyor.

Avusturya'da 1947'de yürürlüğe giren "Anti-Nazi Yasası", Nazi dünya görüşünün yeniden canlandırılması, yaygınlaştırılması, propagandasının yapılması ya da bu ideolojiyi masum gösterecek yaklaşımları yasaklıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya Nazi Viyana

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