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Avusturya'da nükleer madde ticareti yapan 3 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:36 | Son Güncelleme

Operasyon sırasında, askeri mühimmat olduğu düşünülen 3 milyon avro değerinde radyolojik madde ele geçirildi

LAHEY (AA) - Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Avusturya ve Moldova güvenlik birimlerinin koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda, nükleer madde transferi ve ticareti yapan 3 kişinin Viyana'da yakalandığını duyurdu.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, operasyonun nükleer muhafaza kabı satmaya çalışan bir çetenin fark edilmesiyle başladığı ve askeri mühimmat olduğu düşünülen 3 milyon avro değerinde radyolojik maddenin ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, artan savaşlar ve silahlı çatışmalar sebebiyle nükleer ve radyolojik madde ticaretinin Avrupa Birliğinin (AB) güvenliği için risk oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.

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Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) nükleer madde operasyonu radyolojik ve nükleer

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