HABER

Avusturya'da okullarda başörtüsü yasağı hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 14:14 | Son Güncelleme

Ülkede aşırı sağcı hükümet, ilkokullarda başörtüsünü yasaklamak için hazırladığı yasa tasarısını mecliste oylayarak yürürlüğe sokmayı planlıyor - Başörtüsü yasağına uymayanlara para ve hapis cezası öngörülüyor - Avusturya İslam Cemaati Başkanı İbrahim Olgun: - "Bir genç kızın başörtüsü takmaya zorlanmasına karşı olduğumuz gibi başörtüsünü çıkartmaya zorlanmasına da aynı şekilde karşıyız"

VİYANA (AA) - Avusturya'da aşırı sağcı hükümet, ilkokullarda başörtüsünü yasaklamak için hazırladığı yasa tasarısını meclise taşıyarak, muhalefetin desteği olmadan yürürlüğe koymayı hedefliyor.

Ulaştırma Bakanı Norber Hofer, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısına hükümetin ilkokullarda başörtüsü yasağını hayata geçirmek için hazırladığı yasa tasarısının muhalefet partilerine gönderildiğini söyledi.

Hofer, muhalefetle yasaya ilişkin mecliste yapılacak oylama öncesi herhangi bir pazarlığın yapılmayacağını belirterek, "Muhalefeti yasa tasarısı lehinde oy kullanmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

- Para ve hapis cezası

Söz konusu tasarı, ülkedeki özel okullar dahil bütün ilkokullardaki öğrencilerin 10 yaşına kadar başörtüsü takmasını yasaklıyor.

Yasağın hayata geçmesi durumunda, yasaya aykırı davranan velilerin 440 avroya kadar para ya da 2 hafta hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor. Yasa tasarısı meclisten geçerse 2019'da yürürlüğe girecek.
\

- Muhalefetin yasağa tepkisi

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Yeni Avusturya Partisi, (NEOS) yasa tasarısının kapsamlı şekilde ele alınarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümet, meclisin üçte iki oy çoğunluğunu alarak yasa tasarısını anayasa hükmü olarak hayata geçirmeyi hedefliyordu ancak muhalefetin yaklaşımı nedeniyle tasarının yalnızca koalisyon ortaklarının oylarıyla meclisten geçmesi planlanıyor.
\

- "Başörtünün zorla örtülmesi ve çıkarılmasına karşıyız"

Avusturya'da yaşayan Müslüman toplumu başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum örgütü, gazeteci ve aktivist, başörtüsü yasağına tepki göstererek aşırı sağcı koalisyon hükümetini, Müslüman çocukları üzerinden ülkenin temel sorunlarını örtbas etmeye çalışmakla suçladı.

Avusturya İslam Cemaati Başkanı İbrahim Olgun, tasarıya tepki göstererek, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın hükümet politikalarının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Olgun, hükümetin kız çocukları üzerinden popülist politikaları hayata geçirmeye çalıştığını vurgulayarak, "Bir genç kızın başörtüsü takmaya zorlanmasına karşı olduğumuz gibi başörtüsünü çıkartmaya zorlanmasına da aynı şeklide karşıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanlara yönelik popülist ve kamplaştırıcı politikaların birlikte yaşama yarar sağlamayacağının altını çizen Olgun, "Hükümetin (diğer dini gruplara oranla) Müslümanlara yönelik eşit olmayan muamelesi kabul edilemez." dedi.

Olgun, olası bir başörtüsü yasağı karşısında hukuki adamların atılacağının altını çizdi.

Linkswende sivil toplum kuruluşu sözcüsü David Albricht de koalisyon ortaklarının son günlerde bazı konularda görüş ayrılıkları yaşadığını ve bu durumun kamuoyuna yansıdığını ifade ederek, hükümetin ırkçı, popülist yöntemlere başvurarak ülke gündemini değiştirmeyi hedeflediğine dikkati çekti.

Albricht, hükümetin başörtüsü yasağı tartışmalarıyla ülkedeki temel sorunların üstünü örtmeye çalıştığı eleştirisinde bulundu.

Anaokulu ve ilkokulda yok denecek kadar az öğrencinin başörtüsü taktığı ülkede, hükümetin konuyu yasaklarla çözme girişimi, aşırı sağcı hükümete yönelik eleştirileri susturmak ve seçmen tabanını manipüle etmek için atılmış adımlar olarak yorumlanıyor.

- "Burka yasağı"

Avrupa'da bir nevi Müslüman düşmanlığı ve göçmen karşıtlığının merkezi haline gelen Avusturya'da, Ekim 2017'de "burka yasağı" olarak da bilinen kamusal alanda yüzün tanınmayacak şekilde örtünmesini yasaklayan yasa yürürlüğe girmişti.

İçişleri bakanlığı verilerine göre, hakkında cezai işlem yapılanların yüzde 90'ının hastalık ya da sert hava koşulları nedeniyle yüzünü örtmek zorunda kaldığı tespit edilmişti.

PARTNERYurdum esnafının güldüren pratik zekasıYurdum esnafının güldüren pratik zekası
Müslüm Gürses'in babası, sadece eksi eşini öldürmüşMüslüm Gürses'in babası, sadece eksi eşini öldürmüş
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlamaZonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya’da okullarda başörtüsü yasağı hazırlığı İbrahim Olgun Norber Hofer Viyana

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

İlginizi Çekebilir

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma hepsini drone ile avlıyor

Jandarma hepsini drone ile avlıyor

Son dakika! Zonguldak'tan acı haber geldi!

Son dakika! Zonguldak'tan acı haber geldi!

Son dakika! Güvenpark saldırısı davasında karar

Son dakika! Güvenpark saldırısı davasında karar

Son dakika! Sosyal medya üzerinden silah satışı yapanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Sosyal medya üzerinden silah satışı yapanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Koruma altına alınmışlardı! Orada görüntülendiler

Koruma altına alınmışlardı! Orada görüntülendiler

Son dakika! Kayseri'de iş adamlarına FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Kayseri'de iş adamlarına FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.