Avusturya’da raylardaki ısıyı düşürmek için denemeler başladı

Avusturya’da aşırı sıcaklarda bozulma meydana gelen rayların ısısını düşürmek için rayları beyaza boyama denemesi başladı.

Avusturya Federal Demiryolları, aşırı sıcaklarda raylarda meydana gelen bozulmaya karşı Bludenz yakınlarında rayların ısı derecesini düşürme konusunda bir deney yaptı. 5 kilometre boyunca raylar beyaz renge boyanmaya başladı. Daha önce yapılan çalışmalar, beyaz renk güneş ışığını yansıttığı için raylarda ısının 8 derece kadar düştüğünü ortaya çıkarmıştı. Raylardaki ısı düşüşü rayların yapısının bozulmasını engellediği için hız sınırlamasına gerek kalmayacağı da kaydedildi. İtalya ve İngiltere’de de daha önce rayları beyaza boyama uygulamasının yapıldığı belirtildi.



