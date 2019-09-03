VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), 15 ülkeden 15 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Sanat Farklılıkları Konuşuyor" sergisi düzenlendi.

YEE'nin Uluslararası Kültürel Farklılıklar Organizasyonu (ICDO) ile ortaklaşa düzenlediği sergi enstitünün konferans ve sergi salonunda gerçekleştirildi.

Viyana YEE Müdür Vekili Halil İbrahim Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ICDO gibi kültür alanında tanınmış önemli bir kurumla, farklılıkların sanatçıların dokunuşlarıyla anlatıldığı etkinlik düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Doğan, "Aralarında Rusya, Filistin, Avusturya gibi 15 ülkeden 15 farklı sanatçının eserlerinin enstitümüzde sergilenmesi, YEE'nin Viyana'nın kültür merkezleri arasında yer edindiğinin ve Avusturya toplumu tarafından tanındığının en önemli göstergesi olarak değerlendiriyorum." diye konuştu.

Etkinlik vesilesiyle enstitünün çalışma alanlarını da davetlilere anlatma imkanı bulduklarını ifade eden Doğan, Türk dilini ve kültürünü daha geniş kitlelere aktarmak için yeni dönemde çalışmaların artırılacağını sözlerine ekledi.

Çok sayıda sanatseverin ilgi gösterdiği sergiye Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım'ın yanı sıra Filipinler'in Viyana Büyükelçisi Maria Cleofe Rayos Natividad ve Dominik Cumhuriyeti'nin Viyana Büyükelçisi Lourdes Victoria Kruse de katıldı.

