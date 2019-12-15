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Avusturya’da Şebiarus etkinliği

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 15.12.2019 00:35 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya: - "Mevlana gibi Anadolu’daki inanç önderlerinin yüzyıllar öncesinde vermiş oldukları insan sevgisi odaklı hoşgörü mesajlarına, ırkçılık ve İslam karşıtlığının özellikle her geçen gün artığı Avrupa’da daha çok ihtiyaç duyulmaktadır"

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da Türkiye’nin Viyana Başkonsolosluğu tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 746. yılını dolayısıyla düzenlenen Şebiarus programına yoğun ilgi gösterildi.

Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, programın açılış konuşmasında, Hazreti Mevlana’nın ölümü Şebiarus olarak tanımladığını, ölüm gününü Yaradan'a kavuşma olarak gördüğünü anlattı.

Kaya, Mevlana’nın Afganistan’da başlayıp, Anadolu’da sona eren hayatı, yazdığı eserler ve felsefesi hakkında da bilgiler paylaştı.

Mevlana’nın 800. doğum yıl dönümü nedeniyle 2007 yılının UNESCO tarafından 'Mevlana Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Kaya, Rumi’nin birçok dile tercüme edilen eserleri aracılığı ile kendisine ilginin gün geçtikçe arttığına, bu nedenle Mevlana’nın yalnız İslam dünyası için değil diğer topluluklar için de önemli bir değer olduğuna dikkati çekti.

Kaya, "Mevlana gibi Anadolu’daki inanç önderlerinin yüzyıllar öncesinde vermiş oldukları insan sevgisi odaklı hoşgörü mesajlarına, ırkçılık ve İslam karşıtlığının özellikle her geçen gün artığı Avrupa’da daha çok ihtiyaç duyulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı sanatçılar tarafından Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Mukabelesi gerçekleştirildi.

Semazenlerin sahne aldığı etkinlikte, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Erdem Özgen de ilahiler seslendirdi.

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Avusturya’da Şeb-i Arus etkinliği Mevlana Celaleddin-i Rumi Şeb-i Arus viyana

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