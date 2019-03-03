VİYANA (AA) - Avusturya'da son yıllarda Müslümanlara yönelik sert uygulamaları hayata geçiren aşırı sağcı hükümet, "siyasal İslam"la mücadele gerekçesiyle ülkedeki Müslümanlara ait kurumları mercek altına alan yeni bir merkezin kurulacağını bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "son yıllarda yaşanan göç dalgasıyla ülkeye gelen kişilerin demokrasi gibi temel değerleri reddettiği, suç olayları ve antisemitik eğilimlerde artış yaşandığı" iddiasında bulunularak, bu duruma ilişkin "araştırma, önleme ve aydınlanma çalışmaları yapılmasının kaçınılmaz olduğu" savunuldu.

"Ülkenin temel değerlerini kabul etmeyen oluşumlara karşı" Din İşleri Dairesi, İçişleri, Eğitim ve Entegrasyon bakanlıkları koordinasyonunda bağımsız bir kurumun oluşturulacağı belirtilen açıklamada, "Dokümantasyon Merkezi" olarak adlandırılan kurumun olası tehlikelere ilişkin çalışmalar yürüteceği kaydedildi.

Açıklamada, Merkezin, Nazi döneminde katledilen Yahudilere yönelik çalışmalarıyla bilinen, aşırı sağcı Neonazi oluşumlara karşı mücadele yürüten Avusturya Direnişinin Dokümantasyon Arşivi (DÖW) örnek alınarak oluşturulacağı ifade edildi.