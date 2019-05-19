"Avusturya'da siyasete olan güven yeniden tesis edilmelidir"

VİYANA (AA) - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, eski Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache'ye ait görüntülerin siyaset kurumuna olan güveni sarstığını belirterek, erken seçime gidilerek zedelenen güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Başbakan Sebastian Kurz'un erken seçim açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında, eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'ye ait görüntülerin utanç verici olduğunu kaydetti.

Van der Bellen, görüntülerin Avusturya'nın ahlaki değerleriyle uyuşmadığını ifade ederek, "Kimsenin Avusturya'yı mahcup etme hakkı yoktur. Açıkça söylemek isterim ki bu biz değiliz, Avusturya bu değil." diye konuştu.

Aşırı sağcı liderin yer aldığı görüntülerin Avusturyalılara karşı büyük bir saygısızlık olduğunu kaydeden Van der Bellen, bu durumun ülkeyi yönetme sorumluluğundaki kişilere olan güveni sarstığını dile getirdi.

Van der Bellen, vatandaşların ülkeyi yönetenler başta olmak üzere, devlet kurumlarına güven duymalarının demokrasinin en temel konusu olduğunu vurgulayarak, son gelişmelerin demokrasinin temel değerlerini yerinden sarstığını, bu nedenle hükümetin güvenilirliğine gölge düştüğünü anlattı.