HABER

"Avusturya'da siyasete olan güven yeniden tesis edilmelidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 02:26 | Son Güncelleme

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen: - "Başbakan Sebastian Kurz ile erken seçim üzerine görüştük ve yarın bu çerçevede atılması gereken adımlar üzerine bir görüşme daha yapacağız. Şimdi güvenin yeniden sağlanması için gerekli adımlar atılmalıdır”

VİYANA (AA) - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, eski Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache'ye ait görüntülerin siyaset kurumuna olan güveni sarstığını belirterek, erken seçime gidilerek zedelenen güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Başbakan Sebastian Kurz'un erken seçim açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında, eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'ye ait görüntülerin utanç verici olduğunu kaydetti.

Van der Bellen, görüntülerin Avusturya'nın ahlaki değerleriyle uyuşmadığını ifade ederek, "Kimsenin Avusturya'yı mahcup etme hakkı yoktur. Açıkça söylemek isterim ki bu biz değiliz, Avusturya bu değil." diye konuştu.

Aşırı sağcı liderin yer aldığı görüntülerin Avusturyalılara karşı büyük bir saygısızlık olduğunu kaydeden Van der Bellen, bu durumun ülkeyi yönetme sorumluluğundaki kişilere olan güveni sarstığını dile getirdi.

Van der Bellen, vatandaşların ülkeyi yönetenler başta olmak üzere, devlet kurumlarına güven duymalarının demokrasinin en temel konusu olduğunu vurgulayarak, son gelişmelerin demokrasinin temel değerlerini yerinden sarstığını, bu nedenle hükümetin güvenilirliğine gölge düştüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı olarak ülkede istikrar ve huzurun muhafaza edilmesinin en önemli görevi olduğuna dikkati çeken Van der Bellen, "Bu doğrultuda Başbakan Sebastian Kurz ile erken seçim üzerine görüştük ve yarın bu çerçevede atılması gereken adımlar üzerine bir görüşme daha yapacağız. Şimdi güvenin yeniden sağlanması için gerekli adımlar atılmalıdır." değerlendirmesine bulundu.

Van der Bellen, aşırı sağcı liderin yer aldığı görüntülere ilişkin adalet kurumunun titizlik içinde çalışarak, kuşkuya mahal bırakmadan olayı aydınlatacağına olan inancını paylaştı.

Avusturyalıların, ülkeyi içerde ve dışarıda layıkıyla temsil edecek, güvenilir bir yönetimi hak ettiğini ifade eden Van der Bellen, "Güvenin yeniden tesis edilmesinin tek yolu erken seçime gidilmesidir." şeklinde konuştu.

Avusturya'da cuma günü ortaya çıkan eski Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'ye ait skandal görüntüler ardından, Strache bütün görevlerinden istifa ettiğini açıklamış, bunun üzerine Başbakan Sebastian Kurz da aşırı sağcı parti ile kurulan koalisyon hükümetinin sona erdiğini ve erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Kaymakam Serkan Keçeli; “Hastalarımızın durumları iyi görünüyor”Kaymakam Serkan Keçeli; “Hastalarımızın durumları iyi görünüyor”
2 ayda 200 bin TL'lik vurgun! Yöntem yine aynı!2 ayda 200 bin TL'lik vurgun! Yöntem yine aynı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen Avusturya erken seçime gidiyor Heinz-Christian Strache Sebastian Kurz

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Fırtına, Kartal'ı avladı

Fırtına, Kartal'ı avladı

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 ayda 200 bin TL'lik vurgun! Yöntem yine aynı!

2 ayda 200 bin TL'lik vurgun! Yöntem yine aynı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

100. yıl 19 Mayıs mesajları: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözüldü, kanalda boğuldu

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur

'Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur'

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.