Avusturya’da Siyasi Kriz Büyüyor

Yakın tarihinin en büyük politik skandalıyla çalkalanan Avusturya'da koalisyon hükümeti dağıldı; Başbakan Sebastian Kurz hakkında da güven oylaması yapılması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen, parlamentoyu güven oylaması için önümüzdeki Pazartesi özel bir oturuma çağırdı. Muhalefetteki 'Liste Pilz’ adlı parti oylamayı talep ederken, Kurz’un koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) oylamaya destek verdiğini açıkladı. Dün Kurz tarafından İçişleri Bakanlığı görevinden alınan FPÖ’lü politikacı Herbert Kickl, "Bize güven duyana, biz de güven duyarız. Bize güvenmeyene, biz de güvenmeyiz" diyerek, partisinin oylamada Kurz’a karşı oy kullanacağını ima etti. Avusturya Parlamentosu’ndaki en büyük muhalafet partisi Sosyal Demokrat Parti (SPÖ)’nin de güven oylamasında Kurz’a karşı oy kullanması durumunda Avusturya Halk Partisi (ÖVP) liderinin istifası gerekecek.

Bu durumda, Cumhurbaşkanı Bellen’in, bağımsız siyasetçi ve teknokratların katılımıyla geçici hükümet oluşturması bekleniyor. FPÖ eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’nin İbiza’da kendini bir Rus milyarderin akrabası olarak tanıtan bir kadına, partisine yapılacak bağışlar karşılığında, ülkedeki kamu ihalelerinden pay vermeyi taahhüt ettiği gizli kamera görüntülerinin açığa çıkması sonrası yaşanan skandal, ÖVP-FPÖ koalisyonunun dağılmasına neden olurken, Cumhurbaşkanı Bellen Eylül başında erken seçim yapılacağını açıklamıştı. Avusturya’nın Avrupa ve dünyadaki itibarının söz konusu olduğunu söyleyen Bellen, ülkede siyasete olan güveninin de en kısa zamanda yeniden kazanılmasına ihtiyaç bulunduğunu açıkladı.