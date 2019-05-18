Avusturya'da Skandal Video Koalisyonu Devirdi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, aynı zamanda koalisyon ortağı olan başbakan yardımcısının bir skandal sonucu istifa etmesinin ardından erken seçim çağrısı yaptı.

Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Alman dergisi Der Spiegel ve Süddeutsche Zeitung gazetesinin, kendisi hakkında yayınladığı videoların ardından istifa etmişti. Strache, videoda potansiyel bir Rus yatırımcıya iki devlet ihalesi öneriyordu.

Göçmenlik karşıtı Özgürlük Partisi’nin lideri Strache’nin istifası Avusturya’da iktidardaki koalisyon hükümetini de tehlikeye attı. Merkez-sağ Halkçı Parti lideri Başbakan Kurz da koalisyonu devam ettirme konusunda Strache’yle bir anlaşmaya varamadığını açıkladı. Kurz ayrıca Sosyal Demokratlar’la koalisyon yapmanın da hükümetinin borçları ve vergileri kısma politikası yürütmesine fırsat tanımayacağını savundu ve bundan dolayı erken seçimlere gitme kararı aldığını söyledi.

Videoların yayınlanmasının ardından konuşan Heinz-Christian Strache, kendisinin kasıtlı bir siyasi saldırının hedefi olduğunu savundu, ama videodaki tavrını da “budalaca bir hata” olarak yorumladı. Strache, söz konusu videoda zengin bir Rus kadına, kendi aşırı sağcı partisini destekleyecek bir gazete kurması karşılığında iki devlet ihalesi öneriyor.