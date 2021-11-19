Avusturya'da Sokağa Çıkma Yasağı Geri Dönüyor

Günlük ve 100 bin kişideki COVID-19 vaka sayısını gösteren insidans değerinin ürkütücü boyutlara ulaştığı Avusturya'da, sokağa çıkma yasağı uygulamasına geri dönülüyor.

Yasağın ülke çapında geçerli olacağını duyuran Başbakan Alexander Schallenberg "Son birkaç hafta içinde aşılanmamış kişilerin aşılanması gerektiğini vurguladım. Yaptığımız tüm kampanyalara rağmen insanlara aşı yaptırmak mümkün olmadı. Şimdi kapanmaktan başka alternatifimiz kalmadı" şeklinde konuştu.

Schallenberg, sokağa çıkma yasağınının önümüzdeki Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece saat 00.00’da başlayacağını ve ilk etapta 10 gün süreceğini açıkladı. Amaçlarının insanları aşı olmaya teşvik etmek ve sosyal hayattaki temasları en aza indirmek olduğunu söyleyen Avusturya Başbakanı, bu sürenin sonunda yeni bir değerlendirme yapılacağını ve vaka sayılarında hissedilir bir azalma olmaması durumunda, sürenin 10 gün olmak üzere 12 Aralık’a kadar uzatılacağını, aşısızlarınsa daha uzun bir süre sokağa çıkamayacağını da belirtti.

Avrupa ülkeleri arasında en düşük aşılanma oranlarından birine sahip olan Avusturya'da nüfusun yaklaşık yüzde 65'i tam aşılı. Yeni uygulamaya göre, 8,9 milyon nüfusa sahip ülkede doktorların, günlük yaşam için gerekli gıda ürünleri satan mağazaların ve eczanelerin dışında tüm dükkanların, sinemaların, tiyatroların, müzelerin kapalı olacağı açıklandı. Okullarınsa öğrencilerin maske takması koşuluyla açık kalması hedefleniyor.

Başbakan Alexander Schallenberg, 1 Şubat 2022'den itibaren tüm nüfusun aşı yaptırması talimatını da verdi. Schallenberg, söz konusu tarihin uygulama için gerekli anayasal hazırlık nedeniyle tespit edildiğini ifade etti. Avusturya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında aşı zorunluluğu getiren ilk ülke olacak.

Almanya’daysa, Federal Meclis’ten sonra Federal Konsey bugün biraraya gelerek 25 Kasım’dan itibaren geçerli olacak. Konsey "Salgınla mücadele yasası" adlı önlemler paketini onayladı. İktidarı devralmaya hazırlanan SPD, Yeşiller ve FDP’nin ortaklaşa hazırladığı öneriler paketine göre tam anlamıyla bir kapanma öngörülmüyor. Bunun yerine iş yerlerinde ve tren, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında, ‘3G’ kuralı (aşılanmış, test yaptırmış, hastalığı atlatmış kişilere izin verilmesi) uygulanacak. Hastane, yaşlı ve huzurevlerinde kalanların salgında özellikle korunması gerektiğinden buralarda çalışanlardan ve ziyaretçilerden aşı olup olmadığına bakılmadan günlük negatif PCR testi sonucu istenecek. Almanya'da Almanya tedbirler sonrasındaki 7 günde ortaya çıkan rakamlara göre yeni önlemler uygulamalar konusunda karar verecek.

