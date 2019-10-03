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Avusturya'da Türk Keneşi resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 23:25 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Günü münasebetiyle resepsiyon düzenlendi

VİYANA (AA) - Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi -Türk Konseyi) Günü ve Özbekistan'ın Konseye katılımı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Türkiye ve Özbekistan Büyükelçilikleri tarafından düzenlenen resepsiyona konseye üye ülkelerin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonun açılışında konuşan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, 3 Ekim 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Türk Keneşi'nin kurulduğunu hatırlatarak, Konseyin kuruluşunun 10. yıl dönümünü kutlamak üzere üye 5 devletin büyükelçilerinin bir araya geldiğini söyledi.

- Türk Konseyinin 10. yıl dönümü

Yardım, "Bu yılı önemli kılan iki husus var. İlki Türk Keneşi'nin kuruluşunun 10. yıl dönümünü kutluyoruz, ikincisi ise Özbekistan'ın yeni üye olarak Konseye katılımı." ifadesini kullandı.

Yeni üye Özbekistan'ı tebrik eden Yardım, özellikle Türk Konseyi'nin Avrupa'da ilk ofisinin açıldığı Macaristan'a da teşekkür etti.

Özbekistan'ın Viyana Büyükelçisi Sherzod Asadov da ülkesinin önemli bir karar alarak, Türk Konseyine yaklaşık bir ay önce katıldığını anımsatarak, Özbekistan'ın her ne kadar konseyin yeni üyesi olsa da organizasyonun kuruluşundan itibaren yapılan etkinliklerde yer aldığının altını çizdi.

Asadov, ülkesinin organizasyonun felsefesi ve değerlerini tamamen paylaştığını, Konseyin, Türk dilinin konuşulduğu ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmayı güçlendirerek artıracağını belirtti.

Türk Konseyine üye ülkelerin dış temsilciliklerinde ilk defa düzenlenen resepsiyona katılan davetliler Türk ve Özbek mutfağına ait lezzetlerden tatma imkanı buldu.

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Avusturya’da Türk Keneşi resepsiyonu Sherzod Asadov Ümit Yardım Viyana

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