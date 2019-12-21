Avusturya'da uçak düştü: 1 ölü

VİYANA (AA) - Avusturya’nın Salzburg eyaletine bağlı Pinzgau bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin haberinde, Alman asıllı 3 kişinin bulunduğu bir uçağın Salzburg yakınlarında düştüğü bildirildi.

Kazada pilotun öldüğü belirtilen haberde, çocukları olduğu tahmin edilen 9 ve 11 yaşlarında iki kişinin ise ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldıkları belirtildi.

Haberde, yoğun sis ve kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü ifade edildi.

