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Avusturya'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı

14.11.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vaka sayılarının endişe verici boyutlara ulaştığı Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

Avusturya'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı

Yasağı ihlal edenler bin 450 euroya varan cezalarla karşı karşıya kalacak.Avusturya'da hükümet, artan koronavirüs vakası oranları nedeniyle 15 Kasım'dan itibaren ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmasına karar verdi.

Eyalet liderleriyle bir araya gelen Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg başkent Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet olarak görevimiz insanları korumak. Bu nedenle Pazartesi'den itibaren aşısızlar için kapanma olmasına karar verdik" dedi.

Avusturya'da aşısızlar 15 Kasım'dan itibaren sadece markete ya da doktora gitmek gibi belli sebeplerle evden çıkabilecek. Avusturya'da 12 yaşından küçüklere Covid-19 aşısı yapılamadığı için kısıtlama kararı bu yaş grubundakileri içermiyor.

Alınan kapanma kararı, 8,9 milyon nüfusa sahip ülkedeki yaklaşık 2 milyon kişiyi etkileyecek.

Uygulama ilk etapta 10 gün sürecek ve görevliler sık sık devriye gezerek olası ihlalleri tespit edecek. Sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal edenler bin 450 euroya varan para cezalarıyla karşılaşacak.

Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein amaçlarının insanları aşı olmaya teşvik etmek ve sosyal hayattaki temasları yüzde 30 oranında düşürmek olduğunu söyledi.

"Utanç verici"

Avusturya Başbakanı Schallenberg de "utanç verici şekilde düşük olan" aşılanma oranını yukarı çekmek zorunda olduklarını belirterek içinde bulundukları "kısır döngüden" mevcut oranlarla çıkmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Batı Avrupa ülkeleri arasında en düşük aşılanma oranlarından birine sahip olan Avusturya'da nüfusun yaklaşık yüzde 65'i tam aşılı.

Avusturya'daki sağlık uzmanları, hükümetten önlemleri daha da sertleştirmesini ve kapanmanın aşı olanları da kapsamasını istiyor. Ancak hükümet, böyle bir adımın insanları aşı olmaktan daha da soğutabileceği endişesiyle bu talebe yanaşmıyor.

Hükümet daha önce yoğun bakımdaki hasta sayısı 600'ü aştığında aşısızlar için kapanma tedbirleri uygulayacağını duyurmuştu. Şu an bu sayı 433. Ancak vaka sayılarının tahmin edilenden daha hızlı artması, hükümeti daha çabuk harekete geçmeye itti.

Avusturya'da 14 Kasım'da açıklanan veriler, son 24 saatte 11 bin 552 yeni vaka kaydedildiğine işaret ediyor. Bir hafta önce bu sayı 8 bin 554'tü. Avusturya'da bir haftada 100 bin kişi başına düşen yeni vaka sayısı ise 775,5'e yükseldi.

Avusturya hükümeti tarafından 12 Kasım'da alınan ve aşısızların 15 Kasım'dan itibaren sokağa çıkmasını yasaklayan karar, sadece Salzburg ve Yukarı Avusturya eyaletlerini kapsıyordu. Hükümetin attığı yeni adımla, bu uygulamanın tüm ülke geneline yayılmasına karar verildi.

DW,dpa,AP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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