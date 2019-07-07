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Avusturya'da Uygur Türkleri Çin'i protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 18:03 | Son Güncelleme

Başkent Viyana'da Uygur Türkleri, Urumçi olaylarının 10. yılında gösteri düzenledi

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uygur Türkleri, 2009'da meydana gelen Urumçi olaylarının 10. yılında Çin'in Sincan Uygur Bölgesi'ndeki politikalarına tepki gösterdi.

Başkentin önemli caddelerinden Mariahilfer'de toplanan göstericiler, "3 milyon Uygurlu keyfi olarak Çin'de tutuklu", "Sesini yükselt Avrupa", "Uygurlulara özgürlük" yazılı pankartlar açtı.

Gösteriyi düzenleyen Avusturya Uygurlular Cemiyeti Başkanı Abdülgani Yakup, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009'da Doğu Türkistan'da Çin güvenlik güçleri tarafından öldürülen Uygurluları unutturmamak için bu yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

Yakup, "Doğu Türkistan'ın özgürlüğü ve bağımsızlığı için sesimizi duyurmak istiyoruz. Dünya genelinde Doğu Türkistan, Sincan Özerk Bölgesi olarak adlandırılıyor. Amacımız bir gün buranın gerçek isimi olan Doğu Türkistan ifadesinin herkes tarafından kabul görmesi." dedi.

Çin'in "eğitim kampı" olarak adlandırdığı kamplarda 3 milyonun üzerinde Uygurlunun tutulduğunu ifade eden Yakup, "Çin, 21. yüzyılda Nazilerin toplama kamplarının bir benzerini bugün Doğu Türkistan'da Uygurlulara karşı hayata geçirmiş durumda. Burada bulunan ailelerin çocukları Çinli ailelere veriliyor ve asimile olmaları sağlanıyor. Bu kamplarda onlarca vatandaşımız öldürülüyor. Bizim asıl hedefimiz dünya kamuoyunun bu zulmü görmesini sağlamak." diye konuştu.

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