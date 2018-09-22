HABER

Avusturya’da uyuşturucuyla mücadele konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 19:28 | Son Güncelleme

Avusturya’da uyuşturucuyla mücadele konferansı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın Salzburg kentinde Türk vatandaşlarına yönelik "Uyuşturucu Madde ve Davranış Bağımlılığı ve Tedavi Yöntemleri" konferansı düzenlendi

Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosluğu ve sivil toplum kuruluşu Akzente tarafından gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı, Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşlarının sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda daha fazla bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Pazarcı, söz konusu alanlarda Avusturya’daki Türk toplumuna Türkçe erişim sağlamanın önemini işaret ederek, toplumun genelini ilgilendiren konularda dil engelinin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Uyuşturucu ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirici bir kitapçık yayınlayacaklarını kaydeden Pazarcı, bu kitapçıkta Salzburg eyaletinde başvurulacak kurum ve kuruluşların listesinin de yer alacağını ifade etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, aile danışmanlığı ve klinik psikolojisi alanında uzman psikolog Erdal Kayhan bir sunum gerçekleştirdi.

Kayhan, uyuşturucu başta olmak üzere kumar ve şans oyunları, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi konular hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Özellikle ailelerin bağımlılıklar konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Kayhan, gençlerin söz konusu bağımlılıklardan korunması için başvurulması gereken yöntemlere ilişkin bilgi verdi.

PARTNERMenemenci KariusMenemenci Karius
/ek fotoğraflar/ Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa'da/ek fotoğraflar/ Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa'da
Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya’da uyuşturucuyla mücadele konferansı Berkan Pazarcı Salzburg Viyana

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız

Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Anadolu'nun ilk duble yolu bulundu

Anadolu'nun ilk duble yolu bulundu

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi

Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi

Lise öğrencisi genç kız ve babasına 'hint keneviri' gözaltısı

Lise öğrencisi genç kız ve babasına 'hint keneviri' gözaltısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.