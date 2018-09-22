Avusturya’da uyuşturucuyla mücadele konferansı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın Salzburg kentinde Türk vatandaşlarına yönelik "Uyuşturucu Madde ve Davranış Bağımlılığı ve Tedavi Yöntemleri" konferansı düzenlendi

Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosluğu ve sivil toplum kuruluşu Akzente tarafından gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı, Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşlarının sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda daha fazla bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Pazarcı, söz konusu alanlarda Avusturya’daki Türk toplumuna Türkçe erişim sağlamanın önemini işaret ederek, toplumun genelini ilgilendiren konularda dil engelinin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Uyuşturucu ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirici bir kitapçık yayınlayacaklarını kaydeden Pazarcı, bu kitapçıkta Salzburg eyaletinde başvurulacak kurum ve kuruluşların listesinin de yer alacağını ifade etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, aile danışmanlığı ve klinik psikolojisi alanında uzman psikolog Erdal Kayhan bir sunum gerçekleştirdi.

Kayhan, uyuşturucu başta olmak üzere kumar ve şans oyunları, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi konular hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Özellikle ailelerin bağımlılıklar konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Kayhan, gençlerin söz konusu bağımlılıklardan korunması için başvurulması gereken yöntemlere ilişkin bilgi verdi.

