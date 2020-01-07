Avusturya’da yeni hükümet yemin ederek göreve başladı

VİYANA (AA) - Avusturya’da merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin üyeleri yemin ederek göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, geçici hükümetin görevini sonlandırarak yeni hükümeti oluşturan bakanlar kurulunu onayladı.

Van der Bellen, burada yaptığı açıklamada, mayıs ayından itibaren ülkenin çalkantılı bir dönemden geçtiğini, özgür basının çeşitli skandalların gün yüzüne çıkarılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Geçici hükümete çalışmalarından ötürü teşekkür eden Van der Bellen, Avusturya halkının yeni hükümetten önemli beklentileri olduğunu, özellikle halkın siyaset ve devlet kurumlarına olan güveninin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

- "Güç hedef değil, araçtır"

Van der Bellen, yeni hükümete hem kendi içinde hem de diğer siyasi paydaşlarla diyalog içinde olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Şu an güç sizin elinizde. Politikada, güç yasal ve olması gereken bir unsurdur ancak kontrol ve dengeye ihtiyaç duyar, güç hedef değil, araçtır. Demokratik seçimlerle belli bir süreliğine elde ettiğiniz bu gücü, ülkemizin insanlarına hizmet etmek için bir araç olarak görmeli, liberal ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokrasimizi daha ileriye taşımak için çalışmalısınız." dedi.